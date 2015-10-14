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حظك اليوم برج القوس الخميس 15/10/2015

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حظك اليوم برج القوس الخميس 15/10/2015 حظك اليوم برج القوس الخميس 15/10/2015

برج القوس:

مهنيا: أنت فى حاجة إلى إظهار مهاراتك فى أداء المهام المهنية الموكلة إليك حتى تحصل على إعجاب المديرين وتتولى أحد المناصب الأعلى فى العمل.

عاطفيًا: تنتابك اليوم حالة من اندماج قلة التركيز مع أحلام اليقظة فترفض القيام بأى شىء، حاول أن تحسن الظن بشريك حياتك ولا تجعل الشك يصيب العلاقة العاطفية بينكما,

صحيًا: حاول أن توفر بعض الوقت للراحة والاستمتاع بالأجواء لأن انشغالك طوال الوقت يشكل خطرًا على حالتك الصحية ويسبب لك الضرر.

توقعات علماء الفلك:

على الرغم من حبك الشديد ورغبتك فى استخدام بعض الأجهزة التكنولوجية الحديثة إلا أنها فى الحقيقة تعد سببًا رئيسيًا فى ضياع وقتك وقد تسبب لك الكثير من المشكلات، ولذلك من الأفضل أن تواصل عملك بدونها، أو يمكنك أن تستخدمها فى أضيق الحدود، حان الوقت الآن لنسيان الماضى والتفكير فى تحقيق الأهداف التى تضمن لك المستقبل.
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مصر 365

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