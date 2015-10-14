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حظك اليوم برج الميزان الخميس 15/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 15/10/2015 حظك اليوم برج الميزان الخميس 15/10/2015
برج الميزان:

مهنيا: الالتزام بالوقت ليس معيار النجاح بالنسبة لك، وهذا ما يفقد كل نتائج أعمالك قيمتها لأنها تأتى متأخرة، قد تحقق بعض الأرباح ولكنك فى حاجة إلى المحافظة عليها حتى تمكنك من بدء المشروعات الجديدة.

عاطفيًا: الحب ليس حلمًا فقط بل يمكنك مصادفته فى الواقع فيتحول الحلم إلى حقيقة ملموسة، ولكن إذا أردت أن تحقق حلمك وتصل إلى الحب فلا تفكر بعقلك هذه المرة.

صحيًا: التنويع فى النظام الغذائى يساعد على تنويع استفادة الجسم من الأطعمة الموجودة فى الوجبات الغذائية، فاحرص على الاهتمام بوجبة الإفطار حتى تتمتع بالنشاط والحيوية على مدار اليوم.
>توقعات علماء الفلك:

هناك أحد الأشخاص يدفعك للتقدم وهذا الشخص لا يمكن تجاهله، ربما تكون بحاجة إلى تعديل جدول أعمالك أو حتى خطواتك المقبلة من أجل الاستفادة من الطاقة التى تتمتع بها، لن يستطيع أى شخص أن يقف فى طريق شخص ناجح مثلك طالما تلجأ إلى التفكير الجيد والصارم فى حل المشكلات الخاصة بك.

 

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مصر 365

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