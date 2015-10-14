حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الخميس 15/10/2015

حظك اليوم برج الحمل:

مهنيا: قد تساهم تجربة الانقطاع عن العمل فى شعورك بالحزن والأسى، ولكن لا تقلق واعتبر أن تلك المرحلة فترة من الاسترخاء والراحة، وربما تحصل على مكافأة مادية كبيرة.

عاطفيا: تشعر اليوم بالتشتت واختلاط الأفكار العاطفية ما يجعلك غير قادر على التركيز وتحديد مشاعرك تجاه الطرف الآخر، حاول أن تحصل سريعًا على الاستقرار

صحيا: عندما تتعود على فعل شيء معين كل يوم فقد يصبح إدمانًا، فحاول ألا ترتبط بفعل شىء معين حتى لا تعانى عند التفكير فى التخلص منها وتسبب لك مشكلة نفسية.

توقعات علماء الفلك:

ضع حدودًا للتعامل مع بعض الأشخاص اليوم وفكر فى مستقبلك المهنى والمادى، هذه الفترة حرجة جدًا لذلك عليك أن تفكر كل لحظة فى طبيعة مستقبلك بشكل واقعى، يجب أن تفصل بين الواقع والخيال حتى تحقق النجاح فى كل مجالات الحياة.

حظك اليوم برج الثور:

مهنيا: عندما تتعمق فى التركيز على إنجاز عمل واحد فإن تدخل أى شخص يزعجك ويجعلك تنفجر فيه غضبًا، حاول أن تتخلص من تلك العادة لتتجنب تلك المواقف قدر الإمكان.

عاطفيًا: عدم الشعور بالمسئولية أمر يزعج الشريك منك فحاول أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تخسره، أنت مسئول عن مشاعرك وعما يحدث بينك وبين الحبيب، حاول ألا تظهر ضعفك أمامه.

صحيا: قد تعيش حالة من الصراع الداخلى مع نفسك بسبب التوتر وحالة القلق التى تنتابك، حاول أن تعالج نفسك بنفسك طالما تعرف السبب حتى لا تتدهور حالتك الصحية أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك:

حاول أن تستغل قدرتك على فهم مشاكل الآخرين وساعدهم بقدر الإمكان، احذر ممن يظهرون ضعفهم أمامك فهم فى الحقيقة أقوى منك ويسعون إلى إيذائك، لا تتهاون بأخطاء الآخرين لأنها قد تكون سببا فى حدوث كارثة فى النهاية، فقد حان الوقت لتحقيق ما كنت تتمنى الوصول إليه فى الماضى.

حظك اليوم برج الجوزاء:

>مهنيًا: إذا كنت فى أيامك الأولى من العمل الجديد فسوف تشعر بالتعب والإرهاق بعض الشىء لأنه من الصعب أن تتأقلم مع القوانين والقواعد الجديدة بسرعة

عاطفيًا: حالة الكتمان العاطفى التى تعيشها لا يمكنك الاستمرار فيها، حيث إن الإنسان كائن اجتماعى ولابد أن تكون لديه علاقات عاطفية مع أي من الأشخاص فى أى وقت.

صحيًا: قد يعتقد زملاؤك فى مجال العمل أنك مريض بسبب شحوب وجهك ولكنه ليس مرضًا جسديًا بل حالة تنتج عن التفكير الدائم والضغط النفسى الذى ينعكس على جسدك.

توقعات علماء الفلك:

يجب عليك اليوم احترام ذاتك وتقديرها، واحرص على أن تستفد من تجارب وخبرات الآخرين واطلع على أقوال الحكماء لتساعدك على التميز فى إنجاز المهام، أفعالك الطائشة قد تدفعك إلى الوقوع فى بعض المشكلات، لا تتصرف بطريقة متهورة وعمياء فى أى موقف، وتأكد أنك لديك كل المعلومات قبل اتخاذ أى قرار.

حظك اليوم برج السرطان:

مهنيًا: يجب عليك أن تختار المجال الذى يساعدك على الإنتاج فيه قبل أن تبدأ فى تنفيذ خططك المستقبلية، حتى لا تقف أمامك المشكلات منذ بداية العمل.

عاطفيًا: يستمد منك الحبيب الشعور بالبهجة والفرح وهذا الأمر يسعده ويثير إعجابه، ولكنه قد يشعر منك بالانزعاج نتيجة تعاملك مع الجنس الآخر بلطف فحاول أن تترك هذه العادة.

صحيا: أنت تتمتع بالمناعة القوية التى تساعدك على التصدى للأمراض وتزيد من حمايتك، ولكن إذا شعرت بأى حالة تدهور لصحتك يرجى مراجعة الطبيب على الفور.

توقعات علماء الفلك:

ربما تشعر أنك بحاجة إلى البكاء هذا اليوم، فأحيانًا البكاء يجعلك تشعر بالراحة ويخرج بك من حالة الهموم والضغوط، ولكن إن شعرت بالخوف أو أنك مقيد قد يصبح من المستحيل أن تشعر بالفرحة والمتعة.

حاول أن تثق فى نفسك وبأنك تمتلك القدرة على تحدى الصعاب وتخطى كل العقبات من أجل تحقيق أحلامك.

حظك اليوم برج الأسد:

مهنيًا: أنت شخص عملى تقدر المسئولية فإذا وكلت إليك بعض المهام الجديدة ولن تستطيع إنجازها فعليك الاعتراف بذلك بدلاً من البدء فى تنفيذها والوقوف أمام العقبات.

عاطفيًا: إذا كنت أعزب ولا تفكر فى الارتباط حاليًا فعليك توضيح الأمر لأحد الأقارب الذى يسعى إلى التقرب منك فى الفترة الحالية حتى لا يبنى آمالاً عليك.

صحيًا: اتبع نصائح وإرشادات الأطباء لأنها سوف تحميك بدنيًا من الأمراض المختلفة، ولا ترهق نفسك فى العمل حتى لا تقود صحتك إلى التدهور، حاول أن تحافظ عليها.

>توقعات علماء الفلك:

حاول أن تفعل الأشياء التى تساعدك على تحمل ما تمر به من تجارب صعبة هذا اليوم، ولا تجعل المواقف أو المشاكل التى تتعرض لها تحبطك أو تقلل من عزيمتك فى تنفيذ المهام، كن صبورًا ومنظمًا حتى تتمكن من تحقيق أحلامك.

استمع فى المساء لبعض المقطوعات الموسيقية الهادئة التى تساعدك على تعديل الحالة المزاجية، مهما شعرت بالضغط أو الكبت، لا تتوقع أو تنتظر المساعدة من قبل الآخرين.

حظك اليوم برج العذراء:

مهنيًا: التساهل فى تقبل أخطاء الآخرين فى مجال العمل قد يسبب لك الخسائر، فحاول أن تجعل كل منهم يدفع ثمن أخطائه حتى لا تتكرر، واحرص على تجنب الأخطاء المتكررة فى عملك.

عاطفيًا: تحتاج إلى بعض المشاعر القوية نحو أحد الأشخاص الذين تعرفت عليهم فى الفترة الأخيرة، فقد ترى أنه الشريك المناسب لك، وهو سيتفاجأ بصراحتك وجرأتك فى التعبير عن مشاعرك.

صحيا: حاول أن تنتبه لصحتك وإذا شعرت بأى تدهور فى حالتك الصحية فاحرص على متابعة طبيبك الخاص حتى تتفادى معاناة أي من الأمراض.

توقعات علماء الفلك:

حاول اليوم السيطرة على قوتك ونشاطك فقد تصل بعض الأمور الخاصة بك إلى ذروتها على مدار اليوم، لا يوجد وقت للراحة أو الكسل وعليك أن تستغل وقتك فى تحقيق كل أهدافك وتخطى الحواجز التى تعترض طريقك وتقف حائلا بينك وبين أحلامك، انظر نحو المستقبل نظرة إيجابية لتتمكن من الوصول إليه.

حظك اليوم برج الميزان:

مهنيا: الالتزام بالوقت ليس معيار النجاح بالنسبة لك، وهذا ما يفقد كل نتائج أعمالك قيمتها لأنها تأتى متأخرة، قد تحقق بعض الأرباح ولكنك فى حاجة إلى المحافظة عليها حتى تمكنك من بدء المشروعات الجديدة.

عاطفيًا: الحب ليس حلمًا فقط بل يمكنك مصادفته فى الواقع فيتحول الحلم إلى حقيقة ملموسة، ولكن إذا أردت أن تحقق حلمك وتصل إلى الحب فلا تفكر بعقلك هذه المرة.

صحيًا: التنويع فى النظام الغذائى يساعد على تنويع استفادة الجسم من الأطعمة الموجودة فى الوجبات الغذائية، فاحرص على الاهتمام بوجبة الإفطار حتى تتمتع بالنشاط والحيوية على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك:

هناك أحد الأشخاص يدفعك للتقدم وهذا الشخص لا يمكن تجاهله، ربما تكون بحاجة إلى تعديل جدول أعمالك أو حتى خطواتك المقبلة من أجل الاستفادة من الطاقة التى تتمتع بها، لن يستطيع أى شخص أن يقف فى طريق شخص ناجح مثلك طالما تلجأ إلى التفكير الجيد والصارم فى حل المشكلات الخاصة بك.

حظك اليوم برج العقرب:

مهنيًا: استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنجاز المهام المهنية تؤدى إلى تطوير العمل والحصول على أفضل النتائج، حاول الاستعانة بها من أجل تحقيق أهدافك.

عاطفيًا: أنت ممن يحتاجون دائمًا إلى الأخذ أكثر من العطاء وهذا الحال ينطبق على الحياة العاطفية لأنه فى حاجة إلى شريك يحيطك بالحب، أنت تحتاج إلى تغيير حياتك والبدء فى البحث عن الزوجة المناسبة.

>صحيًا: يساعدك شرب الماء على التخلص مع الأمراض التى تصيبك جسديًا، حيث إن الماء ينقى الجسم من السموم والشوائب.

توقعات علماء الفلك:

احرص على اغتنام أى فرصة تتاح أمامك اليوم فهذا هو اليوم الذى كنت تنتظره لتصل إلى الأهداف التى حددتها لنفسك، لا تتراجع وتنظر إلى الخلف، لديك القوة والقدرة للدخول فى أى مشروع مهما كان معقدًا.

>لا ترفض أيًا من العروض التى تقدم لك اليوم بشكل مباشر، حاول التفكير فى هذا الأمر جيدًا لأنك قد تكون بحاجة إليها فى وقت لاحق.

حظك اليوم برج القوس:

مهنيا: أنت فى حاجة إلى إظهار مهاراتك فى أداء المهام المهنية الموكلة إليك حتى تحصل على إعجاب المديرين وتتولى أحد المناصب الأعلى فى العمل.

عاطفيًا: تنتابك اليوم حالة من اندماج قلة التركيز مع أحلام اليقظة فترفض القيام بأى شىء، حاول أن تحسن الظن بشريك حياتك ولا تجعل الشك يصيب العلاقة العاطفية بينكما,

صحيًا: حاول أن توفر بعض الوقت للراحة والاستمتاع بالأجواء لأن انشغالك طوال الوقت يشكل خطرًا على حالتك الصحية ويسبب لك الضرر.

توقعات علماء الفلك:

على الرغم من حبك الشديد ورغبتك فى استخدام بعض الأجهزة التكنولوجية الحديثة إلا أنها فى الحقيقة تعد سببًا رئيسيًا فى ضياع وقتك وقد تسبب لك الكثير من المشكلات، ولذلك من الأفضل أن تواصل عملك بدونها، أو يمكنك أن تستخدمها فى أضيق الحدود، حان الوقت الآن لنسيان الماضى والتفكير فى تحقيق الأهداف التى تضمن لك المستقبل.

حظك اليوم برج الجدى:

مهنيًا: قد يصعب عليك تقدير المبالغ المالية التى تحتاجها لبدء تنفيذ المشروعات الجديدة التى تفكر بها، قد تحتاج إلى القيام بأحد الأمور الخارجة عن المألوف كى تقدم أفكارك العملية.

عاطفيا: عندما تبدأ حوارًا مع شخص تحبه حاول أن تتكلم وتنصت له فى نفس الوقت لأن ذلك سيتيح لك فرصة الحصول على الأجوبة، وسيجعل الحوار يشمل الطرفين معا بدلا من سيطرة أحدهما عليه.

صحيًا: المرونة والقدرة على الانسجام مع الأجواء المحيطة تساعدك على جسديًا على تجنب الاضطرابات الصحية خلال هذه الفترة التى تشهد تقلبات الطقس.

توقعات علماء الفلك:

أنت تفكر كثيرًا فى أحلامك وتقضى الكثير من الوقت فى ذلك الأمر، ولكن حتى هذه اللحظة لم تستطيع تحقيق أي منها، حان الوقت الآن لتتمكن من تحقيق هذه الأحلام على أرض الواقع.

كن واقعيا واطلب العون من أحد الزملاء إذا لزم الأمر، استغل حكم الآخرين ونصائحهم خلال الفترات المقبلة من حياتك فستكون بحاجة إليها فى حياتك المهنية لتتمكن من إنهاء كل ما كُلفت به.

حظك اليوم برج الدلو:

مهنيًا: يجب عليك تحديد مسار عملك الذى من المفترض أن يكون مصحوبًا بدراسة مسبقة عميقة توضح لك كيف يمكن استثماره أمامك الكثير من الأمور المهمة التى يجب أن تقوم بها على أكمل وجه.

عاطفيا: عندما تشعر بالانزعاج من الشريك يجب عليك أن تخبره بذلك حتى يتعرف على حدود حالتك المزاجية، فتحديد مثل تلك الأمور من البداية يعد أمرًا جيدًا حتى يتجنب كل منكما إزعاج الآخر.

صحيًا: هناك فرق كبير بين الطعام المقلى والمشوى فالأول يسبب لك الأمراض المعوية أم الثانى فيفيد فى مثل حالتك، فاحرص على اتباع نصائح الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

حاول أن تهتم أكثر بمشاريعك الاستثمارية هذا اليوم ولا تهمل أو تقصر فى حق الأشخاص المحيطين بك وخاصة أفراد أسرتك، عليك أن تتفهم أنك الشخص الذى يمكنه التحكم فى كل شيء والمسئول عن تشجيع الآخرين وحثهم على العمل الجاد.

حظك اليوم برج الحوت:

مهنيا: حاول أن تسرع من وتيرة عملك حتى تتمكن من إنجاز الكثير من المهام فى وقت قصير، وهذا الأمر يساعدك على الترقى إلى أحد المناصب المهمة فى مجال العمل.

عاطفيًا: تتلقى اليوم بعض العروض المغرية من أحد الأشخاص المناسبين لك ولكنك ما زلت متعلقًا بحالة حب قديمة، صعوبة نسيان هذا الشخص قد تضيع فرصة الحصول على شريك مثالى

صحيًا: قد يأتى تأجيل زيارة الطبيب مفيدًا لك لأن ما تعانى منه قد لا يحتاج إلى الطبيب ولكن يحتاج إلى الراحة، حاول أن تتخلص من حالة الحزن التى تنتابك حتى لا تصاب باكتئاب شديد.

توقعات علماء الفلك:

الحظ يحالفك اليوم ويجعله يومًا غير عادي بالنسبة لك، فعليك أن تستيقظ مبكرًا لممارسة بعض التمارين الصباحية التى تمنحك الحيوية والنشاط، وأن تذهب لعملك فهناك العديد من المفاجآت فى انتظارك، اترك مشاكل الماضى وتجنب التفكير فيها وركز فقط على مستقبلك.