لو طفلك بيشبط.. اعرف إزاى تتعامل معاه

الإمساك بالأشياء بغرض تجربتها من سمات الأطفال الأساسية، والتى تساعدهم على اكتشاف العالم المحيط بهم، ومع نمو الطفل قد تتطور الرغبة فى التجربة إلى رغبة فى التملك دون هدف، وهو ما يظهر بوضوح فى السنوات الأولى لعمره، وهو يدفعه دائما للتشبث بالأشياء دون حتى أن تمثل له أهمية تذكر.

استشارى الأمراض النفسية والسلوكية الدكتور جمال فرويز يوضح أن التشبث بالأشياء من السلوكيات المزعجة لدى معظم الأطفال، ولكنها أمر طبيعى يمر به الطفل نتيجة لزيادة إدراكه للعالم الخارجى ورغبته فى امتلاكه.

يؤكد فرويز أن التشبث بالأشياء يجب التعامل معه بحذر شديد، فالمنع التام أو الاستسلام الكامل، كلاهما من الأمور التى تؤثر سلبا على الطفل، والحل يكمن فى الحزم ووضع قواعد صارمة مع عدم التنازل عنها فى حالة تشبث الطفل بأشياء لا داعى لها وبشكل مبالغ.

أما فيما يتعلق برغبة الأطفال فى الحصول على متعلقات تمثل اهتماما شخصيا لديهم، مثل شخصيات الكارتون التى يفضلوها أو أدوات هوايتهم المفضلة، فيمكن اعتبار ذلك امرا مسموحا به ولا داعى لمقاومته بل يفضل الانصياع له، حتى نمنح للطفل رسالة أن المنع يخص الأشياء التى لا داعى لها، أم ما يحتاجه فعلا فهو أمر يمكنه الحصول عليه.