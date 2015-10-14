فينجر يكشف عن نصائحه لكشافي أرسنال قبل شراء أي لاعب

كشف الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي عن النصائح التي يعطيها لكشافي الفريق قبل أن يقرر التعاقد مع أي موهبة شابة.

أرسين فينجر لطالما عرف باكتشافه للاعبين مغمورين ليصنع نجوما منذ أن كان مدربا في موناكو الفرنسي وحتى أرسنال.

فينجر كان له الفضل في شهرة جورج وايا وأرسين فينجر وتريزيجيه وأنيلكا وسيسك فابريجاس وغيرهم من النجوم.

وقال فينجر لقناة أرسنال "يمكنك القول أن الأمر مرتبط بالشجاعة أكثر، شخصيتك تكون معرضة للاختبار أكثر خارج ملعبك لأن في ملعبك تشعر وأنك في أمان نوعا ما".

وأضاف "ما أقوله للكشافين "شاهدوا هذا اللاعب في مباراة خارج ملعبه" أنت تريد أن تشاهد كيف هو يتصرف بعيدا عن أرضه لأن كل شيء يكون على ما يرام في ملعبه".

وأردف "بمجرد أن يقدم اللاعب مردودا جيدا خارج ملعبه يصبح ضمن حساباتنا".