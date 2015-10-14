تصفيات اليورو.. بالفيديو - بلجيكا تحرق إسرائيل والبوسنة إلى الملحق

نجح منتخب البوسنة في تحقيق عودة تاريخية على حساب قبرص ليصعد إلى الملحق المؤهل لبطولة أمم أوروبا 2016 على حساب إسرائيل.

قبرص كانت قد أعادت الآمال لنفسها بالفوز على إسرائيل قبل أن تخسر من البوسنة.

على جانب آخر نجح المنتخب البلجيكي في حرق آمال إسرائيل بالفوز 3-1 على الضيوف.

بتلك النتيجة رفع المنتخب البوسني رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث ليذهب إلى الملحق فيما تجمد رصيد قبرص عند 12 نقطة وإسرائيل عند 13 نقطة في المركزين الخامس والرابع.

وتقدم البوسنة عن طريق ميدونجانين في الدقيقة 13 لكن تشاراليمبيديس عدل النتيجة لقبرص بالدقيقة 33 قبل أن يضيف زميله ميتيديس في الدقيقة 41 الهدف الثاني لقبرص.

ميدوجانين عاد مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني للبوسنة في الدقيقة 44 قبل أن يسجل ديوريتش الهدف الثالث في الدقيقة 67 والذي منحهم التأهل للملحق.

شاهد أهداف المباراة

في بلجيكا نجح أصحاب الأرض في الفوز على إسرائيل بثلاثية مقابل هدف جميعها جاءت في الشوط الثاني.

سجل ميرتينيز ودي بروين وأزار لبلجيكا في الدقائق 64 و78 و84 فيما سجل لإسرائيل تومير هيميد في الدقيقة 87.