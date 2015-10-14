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تصفيات اليورو.. بالفيديو - شمس هولندا تغيب.. وتركيا تخطف بطاقة التأهل

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تصفيات اليورو.. بالفيديو - شمس هولندا تغيب.. وتركيا تخطف بطاقة التأهل تصفيات اليورو.. بالفيديو - شمس هولندا تغيب.. وتركيا تخطف بطاقة التأهل

فشل الهولندي في الصعود لكأس الأمم الأوروبية 2016 بعد أن حل رابعا في مجموعته بالتصفيات عقب الخسارة على ملعبه أمام التشيك 3-2.

منتخب هولندا والذي سبق وأن توج بالبطولة عام 1988 سيغيب عن البطولة لأول مرة منذ 22 عاما كما سيغيب عن بطولة هامة لأول مرة منذ 14 عاما.

خسارة هولندا أمام التشيك لم تكن تاريخية للأسباب الماضية فقط بل لأنها الخسارة الثانية لها في مباراة رسمية على التوالي لأول مرة في تاريخها.

على الجانب الآخر نجح المنتخب التركي في خطف بطاقة التأهل بعد أن حقق الفوز على أيسلندا بهدف قاتل لإينان.

هولندا على ملعبها ووسط جماهيرها فشلت في تقديم ولو أداء مرضي بالشوط الأول بل وتأخروا بهدفين سجلهما كادريابيك في الدقيقة 24 ثم جوزيف سورال في الدقيقة 35.

ثم ضاعف روبن فان بيرسي من متاعب هولندا بلاده بعد أن سجل هدفا عكسيا برأسية غالطت زويت حارس الطواحين.

هدفان عن طريق هونتلار وروبن فان بيرسي في الدقيقتين 70 و83 لم يكنا كافيين لإنقاذ الوضع لتودع هولندا رسميا التصفيات.

على الجانب الآخر نجح المنتخب التركي في خطف بطاقة التأهل مباشرة بعد أن بات من أفضل الثوالث بالحصول على 18 نقطة.

في اسطنبول نجح إينان في خطف هدفا قاتل في الدقيقة 89 بشباك أيسلندا لينتصر الأتراك ويصعدون ليورو 2016.

شاهد أهداف التشيك وهولندا

شاهد هدف تركيا

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فيديو اليوم السابع

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