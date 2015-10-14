ضبط سائق بحوزته 15 كيلوجرام بانجو أثناء تسليمها لعملائه بقنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد بإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة ورئاسة المقدم مروان العيسوى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط سائق أثناء تسليمه كمية من المواد المخدرة لعملائه بقنا.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمنطقة جنوب الصعيد بقيام "عاطف ن د" 43 سنة سائق والسابق اتهامه فى عدة قضايا بجلب كمية من المواد المخدرة المتنوعة لترويجها على عملائه بمحافظات الصعيد، تم تشكيل فريق بحث ضم كل من المقدم محمد الضبع الرائدان ياسر صقر ووسام الدين حسين مفتشى منطقة جنوب الصعيد وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 15 كيلو بانجو ومبلغ 105 جنيهات وهاتف محمول حال تسليمه كمية من المواد المخدرة بالسيارة قيادته بكمين أعد له بدائرة مركز قنا، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.