العثور على جثة شاب ملقاة من الطابق السادس بمنور عقار بالإسكندرية

تباشر نيابة العامرية أول تحقيقات موسعة حول العثور على جثة شاب ملقاة من الطابق السادس بمنطقة أكتوبر غرب الإسكندرية.

وقرر المستشار وائل صبرى، رئيس نيابة العامرية أول، ندب مصلحة الطب الشرعى، لمعاينة الجثة، واحتجاز حارس العقار على ذمة تحريات المباحث وانتهاء التحقيقات.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً يفيد بالعثور على جثة الشاب مصطفى.ج.م، 35 سنة، ملقاة من الطابق السادس بمنور العقار بمنطقة أكتوبر غرب المحافظة.

وانتقل ضباط مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ، وتم القبض على حارس العقار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة العامرية.