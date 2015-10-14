أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة شاب ملقاة من الطابق السادس بمنور عقار بالإسكندرية

Google+ Print
العثور على جثة شاب ملقاة من الطابق السادس بمنور عقار بالإسكندرية العثور على جثة شاب ملقاة من الطابق السادس بمنور عقار بالإسكندرية
تباشر نيابة العامرية أول تحقيقات موسعة حول العثور على جثة شاب ملقاة من الطابق السادس بمنطقة أكتوبر غرب الإسكندرية.

وقرر المستشار وائل صبرى، رئيس نيابة العامرية أول، ندب مصلحة الطب الشرعى، لمعاينة الجثة، واحتجاز حارس العقار على ذمة تحريات المباحث وانتهاء التحقيقات.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً يفيد بالعثور على جثة الشاب مصطفى.ج.م، 35 سنة، ملقاة من الطابق السادس بمنور العقار بمنطقة أكتوبر غرب المحافظة.

وانتقل ضباط مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ، وتم القبض على حارس العقار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة العامرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365