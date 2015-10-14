«حمدان التعليمية»: مسح ميداني لتبني فائزي الجائزة خلال الدورات السابقة

تعتزم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إجراء مسح ميداني لتبني فائزي الجائزة على مر الدورات السابقة، من خلال ضمهم إلى مركز حمدان للموهبة ومشروع الفاب لاب، بهدف صب خبراتهم مع أقرانهم من خلال العمل الجماعي، وجاء ذلك على هامش انطلاق الملتقى العاشر لأفضل الممارسات في الأداء التعليمي المتميز الذي انطلق أمس، بحضور كوكبة من الخبرات التربويين و الموهوبة.

وتعمل الجائزة على ترسيخ الجودة في المدارس، من خلال معاييرها لجميع الفئات، وجاء الملتقى لتناقل الأفكار والآراء حول تقنيات التقدم والترشيح وآليات التوثيق والفوز التي يعرضها الفائزون بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في الدورة السابقة، كما يهدف إلى زيادة وعي المجتمع التربوي تجاه الممارسات التربوية المتميزة، ونشر ونقل المعارف والتجارب والخبرات المتميزة، وتعميق ثقافة التميز، وذلك بعرض أفضل الممارسات في معايير الأداء التعليمي وتوثيقهما.

منافسات

وأفاد المهيري بأن تقديم الطلبات في المنافسات الجديدة للجائزة سيكون إلكترونياً، حيث يأخذ كل مرشح نسخة من طلب الترشيح الخاص بكل فئة من الموقع الإلكتروني للجائزة، ثم يدوّن كل البيانات إلكترونياً ويحفظها، ثم يطبع الطلب ويستكمل التوقيعات مع المرفقات والأدلة التوضيحية، تمهيداً لتقديمه إلى منسق الجائزة في المنطقة أو الدولة.

وعرض الدكتور خالد بن صالح بن إبراهيم المنيف، اختصاصي في علم النفس الإداري ومدرب معتمد في تطوير الذات وتنمية الشخصية، ورقة عمل تحت عنوان «الخطوات الست للتميز»، تحدث فيها عن صفات التميز وكيفية الوصول إلى النجاح والتميز في الحياة العلمية والعملية، كما تحدث عن الأساليب الفعالة والأدوات التي تساعد على إبراز قدرات الطالب المتميز وتطويرها.

وقد نظم الملتقى ورش عمل تدريبية لفئة المعلم المتميز، والمدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، وفئة المؤسسات الداعمة للتعليم، وأفضل مشروع مطبق، وأفضل ابتكار علمي.

معرض

كما افتتح الأمين العام للجائزة المعرض المصاحب للملتقى، حيث قدم فيه ممثلون عن فئات الجائزة بعضاً من أعمالهم المتميزة، إضافة إلى جناح خاص لمشروع مختبر «فاب لاب الإمارات»، ومركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع، حيث تم تعريف الحضور بأنشطة المختبر الجديد الذي يُعد الأول من نوعه، إضافة إلى أنشطة المركز وفعالياته المختلفة المخصصة للطلبة الموهوبين.