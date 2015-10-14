«دبي العالمية» شريك استراتيجي لمنتدى الإعلام الإماراتي

كشف نادي دبي للصحافة عن اختيار «موانئ دبي العالمية» شريكاً استراتيجياً لمنتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثالثة، والذي سيقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية، وكبار المفكرين والكُتَّاب والإعلاميين والأكاديميين، وطلبة الإعلام في الدولة.

وبهذه المناسبة، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام الإماراتي، عن تقديرها للدور الكبير الذي تضطلع به «موانئ دبي العالمية»، كإحدى المؤسسات الاقتصادية البارزة التي تسهم في رفع اسم دولتنا حول العالم، معتبرة أن الدعم الطيب الذي أبدته لمنتدى الإعلام الإماراتي ما هو إلا تعبير واضح لما تكنه المؤسسة من تقدير لدور الإعلام كقطاع حيوي معني بطرح ومناقشة موضوعات تهم المجتمع وتمس حياة أفراده.

وأكدت المرّي أن دعم «موانئ دبي العالمية» للمنتدى يعكس حرص المؤسسات الاقتصادية الوطنية على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة، واتباع نهج دولة الإمارات في تعزيز دور الإعلام كشريك فعّال في حركة التنمية، بتسليطه الضوء على النماذج المشرّفة التي يحتاجها المجتمع للبناء، ورصد مواضع التحديات التي تتطلب تضافر جهود المجتمع للتغلب عليها وتحويلها إلى فرص تخدم تطور مسيرتنا التنموية ضمن مختلف مساراتها.

تقدير

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «إن شراكة موانئ دبي العالمية مع منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الحالية تأتي انطلاقاً من تقديرنا لدور منتدى الإعلامي الإماراتي الذي بات يمثل مناسبة سنوية مهمة للقاء القائمين على العمل الإعلامي المحلي لمناقشة مستجداته ومتطلبات تطويره وكيفية الارتقاء بمخرجاته بما يواكب الحراك التنموي القوي ضمن شتى القطاعات الأخرى في دولتنا، علاوة على مناقشة نجاحات الإعلام وما أحرزه من تقدم على مدار عام كامل، ليكون دافعا لمزيد من التطوير والتحديث والتميز».

وأضاف بن سليم: «إن موانئ دبي العالمية تسعى دائماً عبر شراكاتها لترجمة رؤية القيادة الرشيدة التي تدعم قطاع الإعلام لما له من أهمية كبيرة تسهم في بناء المجتمع، بتسليطه الضوء على النماذج الملهمة التي تشحذ الهمم وتفجر الطاقات، كما أننا نعمل في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة، ورؤية دبي الهادفة لتكون من بين المدن المفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم».

وتتمحور دورة هذا العام من المنتدى، الذي انطلقت نسخته الأولى في العام 2013، حول الموقف الوطني وروح الانتماء العميقة التي أظهرها المجتمع الإماراتي في تفاعله مع الموقف العصيب الذي مرت به دولتنا باستشهاد مجموعة من خيرة أبنائها وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين قضوا في ساحة الشرف خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في جمهورية اليمن الشقيقة، مطلع شهر سبتمبر الجاري.