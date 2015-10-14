الجابر: الكادر الإماراتي أثبت كفاءة إعلامية

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام أن الكادر الإماراتي أثبت كفاءة واضحة في مجالات العمل الإعلامي المختلفة، وبرهن على جدارته في مختلف تخصصات القطاع، الأمر الذي يزيد من مسؤولياتنا تجاه فتح مجالات أرحب لانخراط الشباب من أبناء وبنات الدولة في القطاع الإعلامي بمختلف تخصصاته، مشدداً على ضرورة أن تتنافس مختلف الوسائل والمنافذ الإعلامية في سبيل تحقيق تغطية متميزة وتقديم محتوى إعلامي يرتقي إلى تطلعات الجمهور، ومن المهم أيضا أن تتكاتف الجهود وتتكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية في المواضيع والقضايا ذات البعد الوطني، وكلنا ثقة بأن العاملين في الحقل الإعلامي في دولة الإمارات يدركون كيفية تحقيق هذا التوازن الدقيق بين التنافسية والتكاملية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه لاجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام أمس، وذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة، في مقدمتها دور المجلس في دعم وتطوير منظومة الإعلام المحلية وتعزيز مخرجاتها بما يواكب متطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويحقق الطموحات المعقودة على قطاع الإعلام، كركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع.

إمكانيات

ولفت معاليه إلى أهمية تفعيل إمكانيات وأداء ودور المؤسسات الإعلامية لمواكبة التطورات والمتغيرات السريعة، سواء بالنسبة لتغطية الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، أو بالنسبة للأدوات والقنوات الإعلامية الجديدة التي يجب استثمارها على النحو الأمثل لإيصال الرسائل المطلوبة إلى الجمهور، مشدداً على ضرورة مواصلة التحلي بالموضوعية والمصداقية وتسليط الضوء على الإنجازات الحضارية الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، وأحمد الجرمن مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، وسعيد المقبالي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد إبراهيم المحمود رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، ومنى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونورة الكعبي الرئيسة التنفيذية لهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي، كما حضر الاجتماع ابراهيم العابد مستشار معالي رئيس المجلس ومنصور المنصوري مدير عام المجلس بالإنابة.

أولويات

واستعرض الاجتماع ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ مجمل أولويات المجلس الوطني للإعلام التي حددتها استراتيجية العمل الجديدة، وما تضمنته من أهداف، في مقدمتها الارتقاء بنوعية المحتوى الإعلامي وفق أرقى معايير ومستويات الجودة واستكمال ما تم البدء فيه من خطط وأطر تنفيذية للوصول إلى تلك الغاية، أسوة بعملية التطوير الشاملة ضمن كافة قطاعات العمل الوطني في الدولة.

وناقش المجتمعون سبل تنمية وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية وكيفية اكتشاف واستقطاب وتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام بصورة فعالة في تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل العمل الإعلامي الإماراتي، وتناول أعضاء المجلس أهمية دور الإعلام في توعية المجتمع حول القضايا التي تمس حياة أفراده وتؤثر فيها، لما لذلك من أثر في تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات بطاقة إيجابية، سعيا لتحقيق الإنجاز والنجاح.

واستعرض الاجتماع أداء القطاع الإعلامي في تناول مختلف المستجدات والقضايا ذات الأولوية محليا وإقليميا وعالميا، وتم بحث سبل تمكين الإعلاميين وتعزيز آليات العمل والتواصل بما يسهم في تحقيق التطوير المستمر.

زيارات ميدانية

وفي إطار التواصل المستمر بين المجلس الوطني للإعلام والمؤسسات الإعلامية الوطنية، قامت إدارة المجلس بزيارات ميدانية إلى عدد من هذه المؤسسات، بما فيها «أبوظبي للإعلام» و«مؤسسة دبي للإعلام» و«مؤسسة الشارقة للإعلام»، حيث التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إدارة ورؤساء القطاعات المختلفة بهذه المؤسسات، وأكد لهم أن المجلس الوطني للإعلام هو الشريك الاستراتيجي للمؤسسات الإعلامية، وشدد على ضرورة عمل المؤسسات الإعلامية الوطنية كفريق واحد لإبراز الصورة المشرفة للدولة بكل شفافية وموضوعية.

وأثنى معاليه على جهود العاملين في هذه المؤسسات الإعلامية وشكرهم على ما يقدمونه من مواضيع مختلفة تظهر الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات وتسلط الضوء على التلاحم الوطني بين القيادة والشعب بما يعكس روح المجتمع الإماراتي.

وقال معاليه إن وسائل الإعلام لها دور مهم جداً وهي جزء رئيسي من نسيج المجتمع، تساهم في تطوره وبنائه من خلال التركيز على نهج القيادة الرشيدة للدولة في بناء الإنسان وزيادة الوعي الفكري والثقافي والسياسي لشعب دولة الإمارات، مؤكدا أن وسائل الإعلام الوطنية هي رصيد مهم للدولة لما تملكه من خبرات تراكمية كبيرة تسهم في تطور المجتمع وتحصينه لمواجهة التحديات.

حضر اللقاءات ابراهيم العابد مستشار رئيس المجلس، ومنصور المنصوري مدير عام المجلس بالإنابة.

ودعا معاليه الأجهزة التنفيذية إلى مواصلة بذل الجهود وتفعيل الإمكانيات والتركيز على تحقيق النتائج ومراقبة الأداء بجدية وموضوعية، فضلا عن الالتزام بنشر ثقافة التسامح ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي ومواجهة التعصب والتطرف والانغلاق، مشددا على ضرورة التحلي بروح المبادرة والابتكار في مختلف جوانب العمل الإعلامي، ونوه بأهمية دور الإعلام في تحصين الوطن وتعزيز مكتسباته.