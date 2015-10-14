سلطان بن خليفة يعزي في وفاة أحمد العبيدلي

قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، واجب العزاء والمواساة في وفاة المغفور له المستشار أحمد محمد العبيدلي المستشار بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وذلك في منزل الأسرة في أبوظبي، كما قدم واجب العزاء محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

وأعرب المعزّون عن صادق مواساتهم لأبناء الفقيد وإخوانه وذويه، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، قد أديا ظهر أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له المستشار أحمد محمد العبيدلي.

كما أدى الصلاة في جامع سلطان اليوسف بالبطين في أبوظبي عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجمع من المواطنين والمقيمين.

وشيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين وتقدم المشيعون بالعزاء إلى أهله وذويه في هذا المصاب الجلل، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.