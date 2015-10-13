"شمال سيناء" تسلم 48 منزلا مؤقتا غرب العريش للمنقولين من الشيخ زويد

أعلنت محافظة شمال سيناء مساء اليوم عن تسليم منازل القرية الرائدة الكائنة غرب العريش لعدد من أهالى الشيخ زويد المنقولين من قراهم ويقيمون فى عشش بتلك المناطق، لحين تحسن الأوضاع الأمنية.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بشمال سيناء إن محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور سيقوم صباح غد بتسليم المنازل فى حفل رسمى بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية.

من جانبه أوضح "محمد سويحل" رئيس قرية الميدان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المساكن عددها 48 منزلا وهى ضمن بيوت "القرية الرائدة"، التى سبق تشييدها لتسكين الشباب بالقرية والذين وافقوا على إقامة الأهالى المنقولين من الشيخ زويد ورفح بشكل مؤقت تقديرا لظروفهم.

أضاف "سويحل" أن لجنة من المحافظة والشئون القانونية والإسكان هى من تتولى التسليم تحت إشراف ومتابعة كاملة من اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وأشار رئيس قرية الميدان إلى أنه سبق وتم تسكين مؤقت لعدد 16 منزلا فى استراحات تابعة لنادى الهجن بمضمار سباق الهجن غرب العريش، والذين وقعوا على إقرارات إخلائها حال تحسن الأوضاع فى قراهم وعودتهم إليها.