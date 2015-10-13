"ناسا" تنشر فيديو يكشف أسرارًا جديدة عن كوكب المشترى

نشرت وكالة ناسا لأبحاث الفضاء فيديو عبر صفحتها على الإنترنت التقطه تليسكوب الفضاء العملاق "هابل" لكوكب المشترى يكشف أسرارًا جديدة عن الكوكب العملاق.

وقالت الوكالة إن الاكتشاف سيساعد العلماء الحاليين والمستقبليين فى معرفة كيف تطور العالم مع مرور الزمن وما يحدث على الكوكب من رياح وغيوم وعواصف بالإضافة إلى التعرف على مكونات الغلاف الجوى له موضحة أن الصور كشفت بالفعل إن البقعة الحمراء بسطح الكوكب تكتمل ثم تنكمش وتتخذ شكل دائرى وهذا يحدث منذ سنوات.

وقال آمى سايمون، وهو عالم الكواكب فى مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند: "في كل مرة ننظر إلى كوكب المشترى، نحصل على تلميحات محيرة بأن هناك شيئًا مثيرًا حقًا يجرى على هذا الكوكب".

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