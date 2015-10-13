غدًا.. احتفال الأوقاف بالهجرة النبوية بحضور شيخ الأزهر فى جامع الحسين

تقيم وزارة الأوقاف مساء غدٍ الأربعاء، احتفالها الرسمى بذكرى رأس السنة الهجرية، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، بحى الجمالية، عقب صلاة المغرب مباشرة، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف.

كما يلقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمات بمناسة ذكرى الهجرة .