صحيفة دنماركية: عشرات اللاجئين المسلمين يدخلون المسيحية لنيل الإقامة

قالت صحيفة دنماركية نقلاً عن إدارة اللاجئين فى الدنمارك إن "عشرات اللاجئين المسلمين يدخلون المسيحية من أجل نيل حق الإقامة في البلاد".

وأكدت صحيفة برلينجسك الدنماركية أن هناك "55 دعوى قضائية متعلقة بحق نيل الإقامة أغلقت عام 2015، وأن 42 شخصًا حصلوا على الإقامة، وقسم كبير منهم انتقل من الدين الإسلامى إلى المسيحية"، لافتة الى أن 106 لاجئين غيروا دينهم من أجل الإقامة، غالبيتهم من إيران وأفغانستان.

ووصف مارتن هينريكس النائب في البرلمان عن حزب الشعب الدنماركى (يمين متشدد)، ما يحدث بـ"السخافة"، قائلًا "في البداية ترفض طلباتهم للحصول على إقامة، ثم يتحولون فجأة إلى المسيحية، وهذا يظهر استغلال هؤلاء لثغرة في نظام اللجوء".