منسق "فى حب مصر": سنعارض الحكومة حال إصدارها قرارات ضد مصالح المواطنين

أكد اللواء سامح سيف اليزل، منسق قائمة "فى حب مصر "، أن القائمة ستعارض الحكومة ، إذا أصدرت قرارات لا تتماشى مع مصالح المواطنين والمصلحة العليا للوطن، موضحا: "معارضتنا داخل البرلمان لن تكون لمجرد المعارضة فقط، ولكن سنقدم بدائل لما رفضناه، وندرك تمام الحكمة عندما نقول نعم وعندما نقول لا".

وقال "سيف اليزل"، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن مرشحى القائمة لديهم خبرات مختلفة وقادرون على دراسة برامج الحكومة وتقديم الحلول والمقترحات، مضيفاً "سنحصل على 120 مقعدا ونحتاج 180 آخرين من الفردى من بين 448، ونوافق على التحالف مع الأحزاب شرط اتفاقها مع رؤيتنا.. ولا أرى أحدا من المرشحين الحاليين يتفق مع الموصفات المطلوبة لرئيس برلمان فى هذا الوقت والظرف"، متوقعاً حصول حزب النور على 35 أو 40 مقعد لا أكثر.

ووعد منسق قائمة "فى حب مصر" الشعب المصرى، بتحقيق طموحاتهم، والعمل لصالح الوطن والرأى العام، خاصة البسطاء والفقراء، لافتا إلى أن القائمة تؤيد البرنامج الانتخابى للرئيس، وستسانده داخل البرلمان من أجل المصلحة الوطنية.

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