خالد أبو بكر: بكار أراجوز المولد ولو جوزيه حكم مصر النور هيتكلم برتغالى

قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، إن حزب النور السلفى، لم يشارك فى 30 يونيو، ولم يكن مع المشاركين بها، وجلس فى 3 يوليو من أجل البقاء ليس إيماناً منه بالثورة من الأساس، واصفاً ذلك بالنفاق من أجل البقاء، مضيفاً: "لو جوزيه حكم مصر حزب النور هيتكلم برتغالى"، كما أنه لا يقتنع بالسلام الجمهورى للدولة، ولم يقتنع بما حدث فى رابعة والنهضة، لأنها قناعات داخلية لديهم أقوى منهم.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية اليوم، مساء اليوم، إن تبرير الحزب لترشيح الأقباط على قوائمه بسبب القانون، كارثة وجريمة كلها عنصرية، مما يؤكد أن الحزب قائم على أساس دينى.

وعن المؤتمر الجاهيرى لنادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، والذى هاجم من خلاله الإعلام وحزب المصريين الأحرار، قال أبو بكر، إنه سقطة سياسية وصورة باهته، مضيفاً: "بيفكرنى بأرجوز المولد وسقطة سياسية وخطابك يجب أن يكون أرقى من ذلك"، مشدداً على أن حزب النور عليه غضب من الجميع وغضب شعبى لأنه يشبه الإخوان المسلمين، وأنه دفع بنادر بكار لمواجهة ذللك بشكل جديد ولكن ذلك أفقد نادر وقاره، وما يميزه، كما أفقده من رصيده، من خلال طريقته وأسلوبه الذى ظهر به.

وتابع أبو بكر، إن هجوم حزب النور على حزب المصريين الأحرار وآل ساويرس افتراء، خاصة أن حزب المصريين الأحرار، حزب له قواعد ومنظم، وتم اتهام رئيس الحزب بالباطل بتهربه من الضرائب بقيمة 14 مليار جنية ، هو افتراء أيضاً، متابعاً :"أنا كمواطن مصرى لو هعمل مؤتمر عن الاستثمار هستعين بحزب النور ولا آل ساويرس؟، ولو هعمل مؤتمر سياحى، هل سميح ساويرس يتحدث عن السياحة أم ياسر برهامى؟، من فيهم أفيد من فيهم بيشغل الناس أكثر، ليس دفاعاً عنهم بل بالمنطق، مما يثبت أن حديث النور عن ساويرس كذب".

واستطرد : ما يقوم به حزب النور حرب عقائدية يوجهها فى منطقة خطأ نحن مختلفون عقائدياً معهم، موجهاً رسالة للمواطنين مفادها: الأغلبية المنضبطة تنزل وتصوت لاختيار شكل البلد مستقبلاً، لأنه ممكن اختيار بلد لمدة 5 سنوات يكون شكلها خطأ حال كسل التصويت".