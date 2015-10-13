ننشر أسماء 5 متوفين و22 مصابا فى 3 حوادث بطريق "القاهرة -الفيوم"

حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين والمصابين في 3 حوادث وقعت في توقيت واحد بطريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

والمتوفون هم : مجدي عبد الفتاح عبد الحميد 50 سنة ومحمود مسعود 24 سنة ومحمد شحاته 18 سنة و2 آخرين مجهولين.

والمصابون هم: يوسف شعبان 9 سنوات وسلامة محمد 30 سنة ومحمد عيد 10 سنوات ومحمد سيد 15 سنة وأحمد ربيع 25 سنة ومحمد شعبان 25 سنة وكريم جيوشي 30 سنة وحسن صابر 19 سنة وعلي صابر 18 سنة وأحمد علي 30 سنة وأحمد مناع 21 سنة وأحمد مجدي 14 سنة وهاني عادل 17 سنة وحمدي مسعد 28 سنة وأحمد علي 14 سنة ومحمد ربيع 29 سنة ومحمد ربيع 25 سنة ومحمود أحمد 25 ودسوقي عبد الرحمن وابنته وفاء دسوقي ونعيمة جمعة 51 سنة وهبة أحمد 52 سنة .

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