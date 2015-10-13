أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء 5 متوفين و22 مصابا فى 3 حوادث بطريق "القاهرة -الفيوم"

Google+ Print
ننشر أسماء 5 متوفين و22 مصابا فى 3 حوادث بطريق "القاهرة -الفيوم" ننشر أسماء 5 متوفين و22 مصابا فى 3 حوادث بطريق "القاهرة -الفيوم"
حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين والمصابين في 3 وقعت في توقيت واحد بطريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

والمتوفون هم : مجدي عبد الفتاح عبد الحميد 50 سنة ومحمود مسعود 24 سنة ومحمد شحاته 18 سنة و2 آخرين مجهولين.

والمصابون هم: يوسف شعبان 9 سنوات وسلامة محمد 30 سنة ومحمد عيد 10 سنوات ومحمد سيد 15 سنة وأحمد ربيع 25 سنة ومحمد شعبان 25 سنة وكريم جيوشي 30 سنة وحسن صابر 19 سنة وعلي صابر 18 سنة وأحمد علي 30 سنة وأحمد مناع 21 سنة وأحمد مجدي 14 سنة وهاني عادل 17 سنة وحمدي مسعد 28 سنة وأحمد علي 14 سنة ومحمد ربيع 29 سنة ومحمد ربيع 25 سنة ومحمود أحمد 25 ودسوقي عبد الرحمن وابنته وفاء دسوقي ونعيمة جمعة 51 سنة وهبة أحمد 52 سنة .


>- محافظ الفيوم يتوجه للطريق الصحراوى لمعاينة موقع حادث تصادم أسفر عن وفاة 5
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟