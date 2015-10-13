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مرتضى: طاهر ' عايش الوهم ' .. وعضويتي أقدم منه في الأهلي

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مرتضى: طاهر ' عايش الوهم ' .. وعضويتي أقدم منه في الأهلي مرتضى: طاهر ' عايش الوهم ' .. وعضويتي أقدم منه في الأهلي

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن شخصية محمود طاهر تغيرت كثيرًا بعدما أصبح رئيسًا للنادي الأهلي منذ مارس 2014.

وقال مرتضى منصور: "ساعدت محمود طاهر كثيرًا أيام الانتخابات، وكنت أطالب القنوات بعدم استضافة منافسه إبراهيم المعلم، لأنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف: "عندما فاز بالانتخابات كنت أول من بارك له، ولكن شخصيته تغيرت 180 درجة مع الجميع بعدما أصبح رئيس النادي الأهلي".

وتابع عبر قناة (أبو ظبي الرياضية): "مطالبة محمود طاهر لي بالاعتذار، لأنه عايش في الوهم، فهو لن يكون صالح سليم الذي يحاول العيش في جلبابه".

وواصل: "عضويتي في الأهلي أقدم من محمود طاهر، فأنا عضو في النادي منذ عام 1974، وشرف كبير لي أن أكون عضوًا بأكبر ناد في أفريقيا، أما طاهر بات عضوًا بالأهلي عام 1999".

وأتم مرتضى: "مجلة الأهلي تجاوزت ضدي، وقالت إنني بلطجي تافه وحاكم البيت الأبيض كلب يعوي، هل هذا مقبول؟ من يعتذر لمن؟".

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