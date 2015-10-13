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ضبط موظف مفصول بالغردقة لتزويره شهادات حكومية رسمية

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ضبط موظف مفصول بالغردقة لتزويره شهادات حكومية رسمية ضبط موظف مفصول بالغردقة لتزويره شهادات حكومية رسمية
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط موظف مفصول من العمل بمديرية أمن البحر الأحمر لتزويره أوراقًا رسمية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت معلومات وردت للمقدم محمود هيبة رئيس مباحث الأموال العامة والنقيب محمود قنصوه معاون مباحث الأموال العامة تفيد بقيام المدعو "أيمن.م" 52 سنة موظف مفصول من مديرية أمن البحر الأحمر وسبق اتهامه في قضايا تزوير سابقة تزورير مستندات رسمية تشمل شهادات جماعية وتجنيد وشهادات من واقع الجدول داخل منزله بمنطقة الوفاء بالغردقة.

على الفور تم إخطار اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر واللواء على عامر مدير مباحث المديرية وأمرا بإلقاء القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار إذن النيابة العامة.

وتمكن المقدم محمود هيبة رئيس مباحث الأموال العامة ومعاونة نقيب محمود قنصوه من إلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله عثر بداخله على 3 أجهزة كمبيوتر وعدد كبير من الاختام المزورة وكذلك طابعة وعدد 2 اسكنر وعدد كبير من الشهادات المزورة منها الجامعية وشهادات من واقع الجدول.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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مصر 365