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جمارك الأقصر تحرر 5 محاضر تهرب من سداد الرسوم الجمركية بقيمة 86 ألف جنيه

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جمارك الأقصر تحرر 5 محاضر تهرب من سداد الرسوم الجمركية بقيمة 86 ألف جنيه جمارك الأقصر تحرر 5 محاضر تهرب من سداد الرسوم الجمركية بقيمة 86 ألف جنيه
حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركى برئاسة محمد شمس، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد 5 محاضر ضبط للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه تم ضبط خمس سيارات نقل محملين بكمية من اللمبات الموفرة للطاقة، وقطع غيار الموتوسيكلات، وإكسسوارات السيارات، وقطع غيار الدراجات، وأدوات منزلية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 86 ألفا و200 جنيه.

وأضاف أن جميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بمستندات أو فواتير تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها.

وأوضح أن عبد الرازق الزنط مدير عام جمرك الأقصر قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى، مشيرا إلى أنه تم التصالح وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.

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