بالصور.. أمن الشرقية يعيد طفلا مخطوفا لأسرته ويلقى القبض على الجناة

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من تحرير الطفل "مهند " 5 سنوات من أيدى خاطفيه والقبض عليهم، وضبط سلاح عبارة عن بندقية آلية، بعد أن طالبوا أهل الطفل بدفع فدية 2 مليون جنيه لاستعادته.

البداية عندما تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد تقديم بلاغا من الأهالى بقرية ميت معلا التابعة لمركز بلبيس، بقيام مسلحين بخطف طفل عمره 5 سنوات، من أمام ملعب القرية أثناء لهوه مع الأطفال ولاذوا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10722 إدارى مركز بلبيس لسنة 2015.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، أنه أثناء قيام الطفل "مهند سمير رضوان " 5 سنوات باللهو أمام ملعب القرية قام مجهولون بخطفه، وطلبوا فدية مالية من والده 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه سالما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث الشرقية، وضم كل من الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، ومعاونه النقيب عمر جمال برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتبين من التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "السيد م ع" وشهرته السيد الجندى 32 سنة ومقيم بتل الجراد سبق اتهامه فى 3 قضايا خطف، و"علاء ا س" 39 سنة عاطل ومقيم بشبرا القاهرة"مسجل خطر"، و"أحمد ف م" 32 سنة ومقيم بالزنكلون، و" ملاك ع " 33 سنة مقيم بشارع فاروق، و"محمد ص م" 34 سنة عاطل ومقيم بالزقازيق، و" على م ب"20 سنة عاطل ومقيم بميت معلا، حيث خططوا لخطف الطفل مقابل فدية مالية من والده، وتمكن فريق البحث من الضغط على الجناة وإجبارهم على ترك الطفل سالما لأسرته دون دفع الفدية، وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزة الاول سلاح نارى بندقية آلية و12 طلقة.



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