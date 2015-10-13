ننشر صور الشاب المتهم بإطلاق النيران على مدرسين بالشرقية وبحوزته السلاح

حصل "اليوم السابع"، على صورة "سمير.ف.ع " 19 سنة، الشاب المتهم، بإطلاق النيران، على معلمين بمدرسة إعدادية بالروضة، بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية القبض على المتهم وبحوزته فرد خرطوش.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبداللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الطالب "محمود.ف.ع" طالب بالصف الثانى الإعدادى بصفع المدرس "محمد.س.ع" 28 سنة مدرس على وجه للتصدى له لمنعه من ضرب زملائه، فحضر شقيق الطالب على الفور إلى المدرسة وقام بإطلاق النار الحى على المدرسين داخل المدرسة.

وانتقل العقيد سمير أبو روضة مأمور مركز بلبيس والدكتور إيهاب الجعفرى مدير إدارة بلبيس التعليمية إلى المدرسة، فور علمهما بالواقعة، وتمكن النقيب عمر جمال معاون مباحث مركز بلبيس برئاسة الرائد محمد غيث رئيس مباحث المركز وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط المتهم بعد مطاردته بالزراعة وبحوزته فرد خرطوش وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أمير نوار رئيس نيابة بلبيس.