أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر صور الشاب المتهم بإطلاق النيران على مدرسين بالشرقية وبحوزته السلاح

Google+ Print
ننشر صور الشاب المتهم بإطلاق النيران على مدرسين بالشرقية وبحوزته السلاح ننشر صور الشاب المتهم بإطلاق النيران على مدرسين بالشرقية وبحوزته السلاح
حصل "اليوم السابع"، على صورة "سمير.ف.ع " 19 سنة، الشاب المتهم، بإطلاق النيران، على معلمين بمدرسة إعدادية بالروضة، بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية القبض على المتهم وبحوزته فرد خرطوش.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبداللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الطالب "محمود.ف.ع" طالب بالصف الثانى الإعدادى بصفع المدرس "محمد.س.ع" 28 سنة مدرس على وجه للتصدى له لمنعه من ضرب زملائه، فحضر شقيق الطالب على الفور إلى المدرسة وقام بإطلاق النار الحى على المدرسين داخل المدرسة.

وانتقل العقيد سمير أبو روضة مأمور مركز بلبيس والدكتور إيهاب الجعفرى مدير إدارة بلبيس التعليمية إلى المدرسة، فور علمهما بالواقعة، وتمكن النقيب عمر جمال معاون مباحث مركز بلبيس برئاسة الرائد محمد غيث رئيس مباحث المركز وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط المتهم بعد مطاردته بالزراعة وبحوزته فرد خرطوش وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أمير نوار رئيس نيابة بلبيس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365