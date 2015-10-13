لو طفلك بيعانى من السعال المصحوب بالبلغم.. اعرف أسبابه

كثير من الأمهات تشتكى من إصابة طفلها بالسعال كثيرا، وقد يكون هذا السعال مصحوبا بوجود مخاط "بلغم"، فكيف تتعامل الأم مع هذا الحالة.

حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، يتعرض الأطفال للإصابة بالسعال المصحوب بالبلغم خاصة فترة الانتقال بين الفصول.

وتستكمل د. نهى قائلة "البلغم مادة مخاطية لزجة يتم إفرازها بشكل طبيعى من البلعوم والقصبات الهوائية والرئتين ويزيد البلغم فى حالة تعرض الطفل للغبار أو الدخان، حيث يحمى الجهاز التنفسى عند تعرض الطفل للأجسام الغربية والجراثيم والفيروسات والغبار ويساعد على طرده من الجسم".

وتتابع د. نهى قائلة "يزداد إفراز السعال المصحوب بالبلغم فى حالة إصابة الطفل ببعض أدوار البرد ونزلات الأنفلونزا والتهابات الحنجرة ورشح الأنف خاصة حديثى الولادة ونتيجة تعرضهم لدخان السجائر والذى يساهم بصورة كبيرة فى إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبات الهوائية وحساسية الصدر".

وأضافت د. نهى قائلة "فى حالة إصابة الطفل بالسعال المصحوب بالبلغم يجب على الأمهات الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب لتحديد العلاج المناسب وإعطاء الطفل سوائل دافئة".

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