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لو مبتحبش الزبادى وعاوز فوايده.. الفواكه والعسل الأبيض يحببوك فيه

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لو مبتحبش الزبادى وعاوز فوايده.. الفواكه والعسل الأبيض يحببوك فيه لو مبتحبش الزبادى وعاوز فوايده.. الفواكه والعسل الأبيض يحببوك فيه
الزبادى من أهم مشتقات الحليب، ويتميز بلونه الأبيض الناصع وطعمه المميز، ويتم صنعه من الحليب وذلك بطريقة معينة، حيث يترك حتى يتخمر أولا ثم يتم تناوله، ومن المعروف أن الزبادى له الكثير من الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله.

ولكن هناك أعداد كبيرة لا يفضلون تناوله بالرغم من فوائده التى لا تحصى، ولذلك عليهم تناوله بأشكال مستعارة للحصول على فوائده.

العسر الهضمى والانتفاخ يحل بالزبادى


>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الزبادى له العديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم نتيجة لتناوله بشكل منتظم، ومن أهم تلك الفوائد هى، أنه يوصف للكثير من الأشخاص المصابين بمشاكل فى المعدة كالانتفاخ وعسر الهضم، حيث له دور فعال فى التخلص من هذه المشاكل.

الزبادى يخلصك من والوزن الزائد


>ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الزبادى يوصف أيضا للأشخاص الراغبين فى التخلص من الوزن الزائد، حيث إنه يخلصك من المتراكمة حول البطن ويعمل على شدها ويقضى على الكرش، ويعطيك الشعور بالراحة والسعادة والاستقرار النفسى أثناء اتباعك للحيل الغذائية المختلفة للحصول على جسم رشيق.

الفواكه والعسل الأبيض والشوفان للتخلص من طعم الزبادى والحصول على فوائد


>وأخيرا يؤكد د. محمد استشارى السمنة والنحافة، أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يرفضون تناول الزبادى، ولذلك عليهم تناوله عن طريق إضافة أى نوع من الفواكه عليه كالفراولة، التوت، أو العسل الأبيض، أو يمكنك إضافة الشوفان عليه، أو القرفة، وبهذه الطريقة فأنت تخلصت من طعمه الذى لا يروق لك بوضع إضافات مختلفة عليه، وتحصل على فوائده وتتخلص من نسبة كبيرة من الوزن الزائد دون الشعور بطعمه.

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مصر 365

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