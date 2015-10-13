لو مبتحبش الزبادى وعاوز فوايده.. الفواكه والعسل الأبيض يحببوك فيه

الزبادى من أهم مشتقات الحليب، ويتميز بلونه الأبيض الناصع وطعمه المميز، ويتم صنعه من الحليب وذلك بطريقة معينة، حيث يترك حتى يتخمر أولا ثم يتم تناوله، ومن المعروف أن الزبادى له الكثير من الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله.

ولكن هناك أعداد كبيرة لا يفضلون تناوله بالرغم من فوائده التى لا تحصى، ولذلك عليهم تناوله بأشكال مستعارة للحصول على فوائده.

العسر الهضمى والانتفاخ يحل بالزبادى

الزبادى يخلصك من الكرش والوزن الزائد

الفواكه والعسل الأبيض والشوفان للتخلص من طعم الزبادى والحصول على فوائد