«الجابون» تؤكد دعمها لترشح مصر لعضوية مجلس الأمن

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري التقى على هامش زيارته الحالية لنيويورك مع وزير خارجية الجابون، الذي يتواجد حالياً فى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن حول المرأة والسلم والأمن، حيث تركز اللقاء على الترشيح المصري لعضوية مجلس الأمن والتأكيد على دعم الجابون لمصر فى التصويت المزمع عقده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس القادم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير خارجية الجابون أكد على دعم بلاده للترشيح المصري وثقته فى أن مصر سوف تكون خير ممثل لأفريقيا وخير مدافع عن قضاياها وتحدياتها أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الجابون سوف تترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الافريقى خلال العام القادم، وأنه من الأهمية أن تزداد عملية التنسيق والتعاون بين البلدين خلال عضوية كليهما فى مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الافريقي.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين مصر والجابون وأهمية تعزيزها فى كافة المجالات، بالإضافة للإعداد لزيارة وزير خارجية الجابون إلى مصر الشهر القادم.