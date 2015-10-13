اشربه يوميا قبل النوم يذيب شحوم الكرش و دهون المؤخرة و الظهر يفقدك10 كيلو في30 يوم دون تعب و دون رجيم



اشربه يوميا قبل النوم يذيب شحوم الكرش و دهون المؤخرة و الظهر يفقدك10 كيلو في30 يوم دون تعب و دون رجيم اشربه يوميا قبل النوم يذيب شحوم الكرش و دهون المؤخرة و الظهر يفقدك10 كيلو في30 يوم دون تعب و دون رجيم

اشربه يوميا قبل النوم يذيب شحوم الكرش و دهون المؤخرة و الظهر يفقدك10 كيلو في30 يوم دون تعب و دون رجيم

اشربه يوميا قبل النوم يذيب شحوم الكرش و دهون المؤخرة و الظهر يفقدك10 كيلو في30 يوم دون تعب و دون رجيم نقدم لكم اقوى وصفة تفقدك الوزن دون حمية و دون رجيم بمكونين #من الطبيعة و التزام بنظام السعرات .

القرفة-و-العسل-للتخسيس-cinnamon-and-honey-slimming





فوائد القرفة

أشارت الكثير #من الأبحاث العلمية إلى فوائد القرفة الفعالة في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم ومن ثم إنقاص الوزن، لكن تتضاعف هذه الفوائد عند إضافة العسل إليها، فقد ثُبت أن العسل الأبيض غني بالسكر الطبيعي وليس المعَالج (مثل العسل الأسود) مما يجعله سهل الإمتصاص في الجسم دون أن يتسبب فى تكون الدهون به. اقرأي المزيد #من قسم صحة ورشاقة هنا.

إليك هنا عشر فوائد رائعة لمشروب القرفة والعسل سوف تجعلك تتناوليه باستمرار.

١- تقليل نسبة الكولويسترول بنسبة ١٠ ٪ خلال ساعتين #من تناول المشروب.

٢- تقوية الجهاز المناعي للجسم.

٣- تناول ملعقة عسل مع قليل #من بودرة القرفة قبل تناول الطعام يساعد على تقليل الحموضة وتعزيز عملية الهضم.

٤- تساعد القرفة على تقليل نسبة السكر في الدم وتعديل مستويات الأنسولين في الجسم مما يساعد على إنقاص الوزن.

٥ – تمكنك #من التغلب على الشهية المفتوحة، ومنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

٦- علاج تقلصات البطن والتخلص #من البكتريا الموجودة بها، كذلك علاج الإسهال والإنتفاخ.

٧- تخفيف آلام الطمث.

٨- تناول مشروب القرفة والعسل الساخن مرتين في اليوم (مرة قبل الإفطار، ومرة قبل النوم) يمنع #من تكون الدهون في الجسم.

٩- علاج نزلات البرد والرشح والسعال، وتنظيف الجيوب الأنفية.

١٠- التخفيف #من آلام المفاصل المزمنة على المدى الطويل.

فوائد العسل

العسل: هو عبارة عن مادّة غذائيّة ودوائيّة في آنٍ واحد؛ حيث يحتوي العسل على السكريّات الطبيعيّة في الغالب تكون أحاديّة، وفيتامينات، وأحماض، والكثير #من العناصر والمعادن الهامّة للجسم، كما ويتمّ الحصول على العسل #من رحيق الأزهار، والّتي تقوم بعمليّة جمعه شغالات النحل، وهي تقوم بوضعه في المنحل ليتمّ تصنيعه وتحويل الرحيق إلى عسل طبيعي #من خلال عمليات الهضم.

يعدّ العسل #من المواد الغذائية عالية القيمة؛ حيث يستخدم للكبار والصغار . يعمل العسل على تعويض السكّر المستهلك نتيجة الجهد الجسماني أو الذهني المبذول.

أثبتت الدراسات على أن العسل يقوّي القلب #من خلال الجلوكوز وتأثيره على عضلات القلب.

يقوم بتنظيم ضغط الدم، ويزيد #من مستوى الهيموجلوبين بالدم.

ينصح بتناول العسل للأشخاص الرياضيين؛ لأنّه يزيد #من قوّة وطاقة الجسم لديهم. يحتوي العسل على البروتين، ويعد #من أفضل المحليات للأطفال خاصّة، ويساعد في تطهير وتليين الأمعاء. يساعد في نموّ الأسنان ويحميها.

يساعد العسل على علاج والوقاية #من الكثير #من الأمراض ومن هذه الأمراض ما يلي: اختلالات الجهاز الهضمي؛ حيث يقضي العسل على الحموضة الزائدة بالمعدة والتي تسبّب القرحة. يساعد في علاج مرضى الكبد؛ لأنّه يحتوي على الجلوكوز . يساعد في علاج مشاكل الأرق ومشاكل الجهاز العصبي

. يعمل على علاج التهابات الجفون والقرنيّة.

يعمل العسل كمضاد حيوي يقوم بالقضاء على الكثير #من الميكروبات والفطريّات والفيروسات.

العسل و القرفة للتخسيس

اخسر 3 كيلو في الاسبوع مع شراب القرفة و العسل

ملعقةصغيرة قرفة

كوب ماء مغلي

ملعقتين عسل

تحضير وصفة اخسر 3 كيلو في الاسبوع مع شراب القرفة و العسل

نخلط القرفة مع الماء و نتركه 5 دقائق ثم نضيف العسل نشرب نصف الكوب قبل النوم و النصف الاخر صباحا على الريق .مع لاعتماد على برنامج 1200سعرة حراريه يوميا

شبكةعيونالإخبارية

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