انتهاء تسكين القضاة المشرفين على لجان المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

صرح المستشار أحمد مسعود، المتحدث الرسمي باسم نادي هيئة قضايا الدولة، إنه تم توزيع مستشاري هيئة قضايا الدولة على كافة دوائر المرحلة الأولى للانتخابات، وتم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ كافة التدابير الامنية حفاظًا على المستشارين، وسلامة العملية الانتخابية، وتوفير وسائل الانتقالات تيسير على المستشاريين.

من ناحية أخرى قام النادي بعمل وثيقة تامين على كافة الأعضاء المشاركين فى العملية الانتخابية، وحرصًا من النادى على سلامة العملية الانتخابية تم إنشاء غرفة عمليات بمقر النادي للمتابعة والوقوف عن كسب على ماقد يحدث من مشكلات وسرعة الحل بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية.

وأشار إلى أن هذا هو الاستحقاق الثالث للشعب المصرى العظيم والذى يجب أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة وكافة أطياف المجتمع وأبناء الشعب للحصول عليه وتحقيقه، متمنيًا للشعب المصري تحقيق كل ما يتمناه واستكمال سلطات الدولة التنفيذية والقضائية وأخيرًا التشريعية.