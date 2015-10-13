لجان لرصد حالات التحرش أمام المدارس بمدن كفر الشيخ

أعلنت المراكز الحقوقية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان لرصد حالات التحرش أمام المدارس الإعدادية والثانوية والزراعية والتجارية والصناعية بمدن المحافظة، وإبلاغ إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن كفر الشيخ.

وقال محمد السيد "عضو مركز مصر لحقوق الإنسان": إن تحرير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة برئاسة العقيد أيمن سعفان بمديرية أمن كفر الشيخ محاضر ضد 21 من الطلاب المتحرشين لفظياً منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم الثلاثاء وإلقاء القبض عليهم جعلنا نشكل لجان لرصد حالات التحرش وإبلاغ إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن كفر الشيخ.

وأضاف أحمد محمد حسين "عضو مركز وطن لحقوق الإنسان" أنه من المؤسف أن تكون حالات التحرش لطلاب تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 19 سنة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وهم لا يعلمون مغبة تصرفهم المشين.

وقال حسين إن الحالات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية بلغت 15 حالة تحرش لفظى أمام المدرسة الزراعية بمدينة كفر الشيخ خلال أسبوع، ونظراً لازدياد حالات التحرش اللفظى قررنا تشكيل لجان ورصد تلك الحالات أمام المدارس وبالمواقف العمومية.