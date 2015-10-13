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رئيس الغرفة التجارية بالشرقية: المحافظ وافق على مطلبين لأصحاب المخابز

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رئيس الغرفة التجارية بالشرقية: المحافظ وافق على مطلبين لأصحاب المخابز رئيس الغرفة التجارية بالشرقية: المحافظ وافق على مطلبين لأصحاب المخابز
أكد أسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية أن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية وافق على بعض مطالب أصحاب المخابز الذين أعلنوا اعتصامهم اليوم داخل الغرفة التجارية وحمل مطالبهم رئيس الغرفة ورئيس شعبة المخابز بالغرفة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": المحافظ وافق على أن يعطى كل رئيس مركز ومدينة صاحب المخبز مصالحة للمحكمة فى القضايا التى تخص فصل الإنتاج عن التوزيع، كما أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بمدير أمن الشرقية لإعطاء تعليماته لمباحث بعدم مرور مباحث التموين على المخابز، وجار بحث باقى مطالب أصحاب المخابز.

وكان أسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وحسن المحمدى رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة قد حملوا مطالب أصحاب المخابز الذين أعلنوا اعتصامهم المفتوح اليوم بالغرفة التجارية أثناء اجتماعهم بالغرفة لبحث مشاكلهم المحافظ التى تتمثل فى توقيع عقد بين الوزارة وباقى أطراف المنظومة، وإعادة النظر فى تكلفة إنتاج شكارة الدقيق نظرا لارتفاع كل مستلزمات الإنتاج وصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2008 حتى الآن وصرف ماكينة إضافية لكل مخبز ورفع الأرصدة الوهمية وإصدار كتاب دورى بحفظ القضايا لاختلاف أنواع الأقماح وتوريد دقيق مطابق للمواصفات والموازين ورفع عقوبة الحبس عن أصحاب المخابز والاكتفاء بالعقوبة المالية وفتح العمل بماكينة توزيع الخبز بعد الخامسة وغلق المخابز غير المرخصة مع عدم إصدار تراخيص جديدة وسحب الثقة من رئيس وأعضاء الشعبة العامة للمخابز.

وأضاف فرج الزهيرى من المعتصمين أنه لابد من محاسبة الشركة المنفذة لمنظومة الخبز عن إهدارها للمال العام.

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مصر 365

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