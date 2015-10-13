محافظ البحيرة يجتمع بالقيادات التنفيذية استعدادا للانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور محمد سلطان - محافظ البحيرة - إتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى، المقرر عقدها يومى 18- 19 أكتوبر الحالى، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات لنجاح سير العملية الانتخابية.

وجاء ذلك خلال اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور اللواء ممدوح جودة رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، والمهندسة نادية عبده نائب المحافظ، واللواء أشرف عبد القادر رئيس المباحث الجنائية، والعقيد حسن المغاذى المستشار العسكرى بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية السلطات التنفيذية لإجراء الاستحقاق البرلمانى.

وقد تم خلال الاجتماع عمل متابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن من خلال الفيديو كونفرانس، للتأكد من مدى استعدادها، كما تم التأكيد أنه قد تم توفير عدد 713 كرسيا متحركا بمعرفة مديرية الأمن بواقع كرسى لكل مقر انتخابى، للتيسير على المعاقين وكبار السن.

كما تم التأكيد على مراجعة أعمال النظافة العامة خارج وداخل المراكز الانتخابية، وتمهيد الطرق المؤدية إلى كل مركز انتخابى وإنارة المراكز الانتخابية مع التأكد من وجود وسيلة إضاءة بديلة وتوفير عنصر نسائى بجميع اللجان المخصصة للنساء، مع التأكيد على توفير مظلات أمام كل مركز انتخابى لحماية المواطنين من حرارة الشمس.

وطالب محافظ البحيرة برفع حالة الطوارئ فى قطاعات الحماية المدنية - الصحة الإسعاف وشركتى المياه والكهرباء - وعدم السماح بأى إجازات خلال فترة الانتخابات.