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بالفيديو والصور.. بروتوكول تعاون بين كفر الشيخ و"السكك الحديدية"

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بالفيديو والصور.. بروتوكول تعاون بين كفر الشيخ و"السكك الحديدية" بالفيديو والصور.. بروتوكول تعاون بين كفر الشيخ و"السكك الحديدية"
وقع الدكتور مهندس أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية بمقر وزارة التنمية المحلية، بهدف استثمار بعض المواقع التى تمتلكها الهيئة القومية بسكك حديد غير المستغلة بمحافظة كفر الشيخ، وحضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وسيف الله قطرى رئيس الشركة بهدف توقيع البروتوكول إلى الاستثمار فى بعض المواقع التى تمتلكها الهيئة القومية بسكك حديد مصر غير المستغلة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أن البروتوكول يهدف إلى إقامة مشروعات تنموية سكنية وخدمية بالاتفاق والتعاون بينها وبين المحافظة، على أن تتولى المحافظة تيسير كل الإجراءات اللازمة لتقسيم الأراضى واستخراج التراخيص اللازمة للبناء، أو ممارسة النشاط بما يعظم العائد الاقتصادى لكل من المحافظة والشركة.
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اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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