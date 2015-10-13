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نقل عميد كلية التجارة المصاب بالسويس إلى مستشفى بالقاهرة

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نقل عميد كلية التجارة المصاب بالسويس إلى مستشفى بالقاهرة نقل عميد كلية التجارة المصاب بالسويس إلى مستشفى بالقاهرة
قام مرفق الإسعاف بالسويس، مساء اليوم، بنقل الدكتور جمال سلامة عميد كلية التجارة بجامعة السويس، الذى أصيب بكسور وجروح فى حادث تصادم إلى أحد مستشفيات القاهرة الخاصة لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالته.

وكان الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أصيب فى تصادم سيارتى ملاكى بطريق السويس القاهرة الصحراوى وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى قبل نقله إلى القاهرة.

وحرص الدكتور ماهر مصابح، رئيس جامعة السويس، وعبد الحميد كمال القيادى بحزب التجمع، والدكتور سيد الشرقاوى نائب رئيس الجامعة وأساتذة كلية تجارة وجامعة السويس، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية بالاطمئنان على الدكتور جمال سلامة قبل سفره إلى القاهرة، لما يمثله من قيمة سياسية وعلمية بجامعات .

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