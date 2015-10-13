مرشح يدعى تمهيد طريق أتوبيسات بالإسكندرية.. و"النقل العام" تنفى

أعلن محمد مصطفى كمال مرشح مستقل بدائرة الجمرك، وشهرته "محمد أبو هيبة" أن الحملة التى يترأسها قد قامت بتمهيد طريق بحى الجمرك وأنه تم تشغيل خطوط أتوبيسات على هذا الطريق، وأنه جار تشغيل خطوط جديدة من وزارة النقل"، بما يعد مخالفة ومساندة من أحد الهيئات الحكومية وهى هيئة النقل العام مع أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية.

كتبت الصفحة الرسمية لحملة عمار يا إسكندرية، الحملة الرسمية للمرشح عن دائرة الجمرك "بشرى سارة لأهالى الإسكندرية تم تشغيل موقف للأتوبيسات خط الجمرك والمنشية والمندرة بميدان العدوى الطريق الجديد الذى قام بعمله حملة عمار يا إسكندرية ومنسقها محمد مصطفى كمال وشهرته محمد أبو هيبة، وذلك لخدمة أهالى الإسكندرية وجارى اتخاذ إجراءات الموافقة على عمل خطوط جديدة من وزارة النقل".

من جانبه نفى الواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة الاسكندرية، لليوم السابع، ما يردده المرشح وقال إن الخط تم تشغيله بشكل تجريبى، حيث كان قد توقف لعدة سنوات، وأن تشغيل الخط ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بما يدعيه المرشح، وقال فى تصريحات خاصة باليوم السابع "إنه رفض وضع أى إعلانات مدفوعة الأجر على أتوبيسات الهيئة أو على الشاشة الرقمية لها حرصا على التزام حياد الأجهزة الحكومية تجاه أى مرشح ".



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