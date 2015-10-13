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"التعليم" بالقليوبية تشكل لجنة للتحقيق فى تعدى مدير مدرسة على طلاب

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"التعليم" بالقليوبية تشكل لجنة للتحقيق فى تعدى مدير مدرسة على طلاب "التعليم" بالقليوبية تشكل لجنة للتحقيق فى تعدى مدير مدرسة على طلاب
قررت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تشكيل لجنة من الشئون القانونية للتحقيق فى واقعة قيام مدير مدرسة الخصوص للغات بالتعدى على الطلاب بالضرب المبرح بعد تظاهر الطلاب احتجاجًا على واقعة محاولة اغتصاب إحدى زميلاتهن.

وأوضحت "فرغلى" أن اللجنة ستحقق فى الواقعة للتأكد من صحتها مشيرة إلى أن الضرب والإهانة البدنية للطلاب ممنوع قانونًا.

وكان عدد من طلاب مدرسة الخصوص للغات قد تظاهروا للمطالبة بعودة حق زميلتهم التى تعرضت لمحاولة اغتصاب داخل المدرسة على يد مجهول ولم يتم كشف الجانى حتى الآن.

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مصر 365