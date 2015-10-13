محافظ الفيوم يطالب وزير النقل برفع كفاءة الطرق

طالب المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل بأن تسهم الوزارة فى رفع كفاءة الطرق بالمحافظة من خلال تطويرها وتوفير الصيانة الدورية اللازمة لها، وكذلك فتح حارة مرورية ثالثة بطريق (القاهرة – الفيوم)، بالإضافة إلى توسيع الطريق الدائرى حتى نهاية طريق الفيوم وتضييق منطقة الجزيرة الوسطى لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة تيسيراً على المواطنين، وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير النقل لطريق القاهرة الفيوم الصحراوى والطريق الدائرى بالمحافظة.

واطلع وزير النقل ومحافظ الفيوم، يرافقهما اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولو هيئة السكك الحديدية والطرق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على المشكلات التى يعانى منها طريق القاهرة الفيوم والطريق الدائرى.

وخلال الجولة تفقد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم محطة السكة الحديدية بمدينة الفيوم، حيث وجه المحافظ بضرورة تطوير المحطة ونقلها خارج زمام مدينة الفيوم، واستغلال المساحة التى تشغلها لتوسيع مساحة الطرق وتقديم الخدمات للمواطنين، فيما وجه وزير النقل مسئولى هيئة السكك الحديدية بتطوير المحطة قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وعقب الجولة عقد وزير النقل ومحافظ الفيوم اجتماعاً ناقشا خلاله المشكلات التى يعانى منها قطاع الطرق فى محافظة الفيوم، وطالب الوزير مسئولى هيئة الطرق بالمحافظة بتقديم تقرير شامل له يتضمن كل المشكلات، وأمر بتشكيل لجنة لدراستها وتوفير حلول سريعة لها، مؤكداً أن محافظات الصعيد ستشهد اهتماماً كبيراً فى قطاع الطرق خلال المرحلة المقبلة.

وفى ختام الاجتماع أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بزيارة وزير النقل إلى محافظة الفيوم، مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارة النقل والمحافظة فى إطار تطوير منظومة السكك الحديدية والطرق بالفيوم.



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