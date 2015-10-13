تشكيل #في_القمة – بكر لـ في الجول: هذه نصيحتي لفيريرا.. وهذا اللاعب يعالج الثغرة

ما هو التشكيل الأنسب للزمالك في القمة المقبلة؟ وما هي النصائح التي يحب أن يوجهها محمود بكر المعلق الكروي لمدرب الفريق جوزفالدو فيريرا.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وكانت البداية مع طارق مصطفى الذي طالب فيريرا وزيزو بإجراء تبديلا واحدا في تشكيلة كل منهما للمباراة (طالع التفاصيل).

وأكد بكر أن هناك لاعب في الأهلي إذا غاب فذلك يعطي الفريق الأحمر ميزة إضافية كما أنه يؤمن أن رمضان صبحي قد يتألق لكن بشرط (طالع التفاصيل).

وتحدث المعلق الكروي المخضرم لـFilGoal.com قائلا:"أولا أحب أن أنصح جوزفالدو فيريرا بضرورة تأمين وسط الملعب منذ بداية المباراة".

وأضاف"يجب أن يضع في حسبانه مواجهة سرعات جون أنطوي وماليك إيفونا إلى جانب عمرو جمال".

وأوضح"فيريرا لن يواجه مدرب الأهلي عبد العزيز عبد الشافي، بل سيواجه روح لاعبي الأهلي الذين يبحثون عن عودة الثقة والدفاع عن تاريخ ناديهم".

وأكمل"لذلك يجب على فيريرا أن يتمتع بالحذر فزيزو ليس لديه عصا سحرية ليقلب الموازين خلال تلك الفترة الصغيرة".

وواصل"يجب أيضا أن يتم الدفع بمحمد عادل جمعة بدلا من حمادة طلبة لسد تلك الثغرة".

وأتم حديثه لفيريرا"لديك بديل يستطيع أن يقلب الموازين هو مصطفى فتحي".

وعن التشكيل الأنسب للزمالك في القمة:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: عمر جابر- علي جبر- محمد كوفي- محمد عادل جمعة

في الوسط: طارق حامد- إبراهيم صلاح- أحمد توفيق

في الهجوم: أيمن حفني- باسم مرسي- كهربا