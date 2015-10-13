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تشكيل #في_القمة – بكر لـ في الجول: غياب هذا اللاعب ميزة للأهلي.. ورمضان يتألق بشرط

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تشكيل #في_القمة – بكر لـ في الجول: غياب هذا اللاعب ميزة للأهلي.. ورمضان يتألق بشرط تشكيل #في_القمة – بكر لـ في الجول: غياب هذا اللاعب ميزة للأهلي.. ورمضان يتألق بشرط

ما هو التشكيل الأنسب للأهلي في القمة المقبلة؟ وما هي النصائح التي يحب أن يوجهها محمود بكر المعلق الكروي لمدرب الفريق عبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وكانت البداية مع طارق مصطفى الذي طالب فيريرا وزيزو بإجراء تبديلا واحدا في تشكيلة كل منهما للمباراة (طالع التفاصيل).

ثم تحدث بكر في وقت سابق عن نصيحته لجوزفالدو فيريرا مطالبا إياه بتأمين خط الوسط حتى لا يفقد زمام الأمور في المباراة (طالع التفاصيل).

وتحدث المعلق الكروي لـFilGoal.com قائلا:"لا أرى أن تواجد عبد الله السعيد سيكون جيدا للأهلي، لذلك فغيابه ميزة إضافية للفريق الأحمر".

وأكمل"السعيد يعاني من حالة بطء شديد فالأنسب هو الدفع برمضان صبحي بدلا منه".

وأضاف"لا بد لزيزو بتوظيف رمضان بشكل جيد مثلما يحدث معه في الأوليمبي حيث يتألق، لأنني أرى أنه مظلوم في الأهلي".

أما بالنسبة لتشكيل الأهلي الأنسب:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- أحمد حجازي- رامي ربيعة- حسين السيد (صبري رحيل)

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي- رمضان صبحي- مؤمن زكريا

في الهجوم: جون أنطوي- ماليك إيفونا

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فيديو اليوم السابع

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