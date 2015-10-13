تشكيل #في_القمة – طارق السيد لـ في الجول: عن تبديل ' محوري ' في الزمالك.. و3 يقلبون النتيجة

ما هو التشكيل الأنسب للزمالك في القمة المقبلة؟ ومن يستطيع أن يقلب النتيجة حال مشاركته من على دكة البدلاء؟ طارق السيد نجم الفريق الأبيض السابق يجيب لـFilGoal.com.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وكانت البداية مع طارق مصطفى الذي طالب فيريرا وزيزو بإجراء تبديلا واحدا في تشكيلة كل منهما للمباراة (طالع التفاصيل).

ثم تحدث بكر في عن نصيحته لجوزفالدو فيريرا مطالبا إياه بتأمين خط الوسط حتى لا يفقد زمام الأمور في المباراة (طالع التفاصيل).

وتابع بكر حديثه مؤكدا أن هناك لاعب في الأهلي إذا غاب فذلك يعطي الفريق الأحمر ميزة إضافية كما أنه يؤمن أن رمضان صبحي قد يتألق لكن بشرط (طالع التفاصيل).

وتحدث طارق السيد لـFilGoal.com قائلا:"الأفضل لجوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن يبدأ المباراة بنفس تشكيل لقاء الكأس الأخير".

واستدرك"لكن يجب أن هناك تبديلين يجب إجرائهم في هذا التشكيل وهو الدفع بإبراهيم صلاح بدلا من معروف يوسف".

وتابع"عدا ذلك فكل اللاعبين الذين خاضوا القمة الأخيرة يجب تواجدهم في المباراة".

وجاء تشكيل الزمالك كاملا بالنسبة لطارق السيد كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد توفيق- علي جبر- محمد كوفي- حمادة طلبة

في الوسط: إبراهيم صلاح- طارق حامد- عمر جابر

في الهجوم: أيمن حفني- باسم مرسي- كهربا

هذا عن التشكيل.. فمن يستطيع أن يقلب نتيجة المباراة يا طارق حال الدفع بهم خلال المباراة؟

يجيب الظهير الأيسر السابق"هناك أكثر من بديل متميز في الزمالك".

وأتم"التبديل الأول هو مصطفى فتحي، والثاني هو أحمد حمودي، والثالث هو أحمد حسن مكي".