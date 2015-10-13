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#في_القمة .. رسميا - جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك في السوبر

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#في_القمة .. رسميا - جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك في السوبر #في_القمة .. رسميا - جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك في السوبر

أكد محمود الشامي عضو اتحاد الكرة انتهاء عملية بيع تذاكر مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي التي ستقام بملعب (هزاع بن زايد) في الإمارات.

وأوضح الشامي: "النظام الإلكتروني لبيع التذاكر تم إغلاقه رسميًا، وهناك 1800 تذكرة خاصة بجماهير الزمالك استردتها إدارة الملعب".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد): "غير مسموح ببيع التذاكر على بوابات الملعب في نفس يوم المباراة، لذا اللقاء سيقام بحضور 18 و200 متفرجًا".

وأشار إلى أن جماهير النادي الأهلي استنفذت حصتها المخصصة ب10 آلاف تذكرة، علمًا أن الملعب يتسع إلى 22 ألف متفرج.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية في السادسة مساء يوم الخميس المقبل على لقب كأس السوبر في الإمارات.

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