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استمتعوا بممارسة التمارين الرياضية مع مجموعة "ناستي" من "ريبوك"

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استمتعوا بممارسة التمارين الرياضية مع مجموعة "ناستي" من "ريبوك" استمتعوا بممارسة التمارين الرياضية مع مجموعة "ناستي" من "ريبوك"

الثلاثاء 13-10-2015 16:38

اتبعوا أي نظام رياضي وأنتم شديدو الثقة بأنفسكم مع مجموعة السراويل الرياضية القصيرة "ناستي" Nasty من "ريبوك" Reebok. بفضل تصميمها المميز الخارج عن المألوف، تجمع السراويل القصيرة "ناستي" Nasty بين الأناقة الشديدة وأحدث التقنيات، مثل CORDURA® وتقنية DWR المقاومة للماء من مادة كيفلر® (نسيج مغزول يجمع بين المرونة وقوة التحمل يُستخدم في صناعة الملابس العسكرية)، وذلك لتحقيق أقصى فاعلية أثناء التدريبات الرياضية أينما كنتم ومهما اختلفت شدة التمرينات. تتوفر مجموعة Nasty"ناستي" من ريبوك في متاجر "ريبوك" Reebok ومتاجر التجزئة المتخصصة في المستلزمات الرياضية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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سيدتي