وصول حاج مصري مصاب في حادث تدافع «مني»

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء حاجا من المصابين المصريين في حادث التدافع في “مني” بعد علاجه بالسعودية في احدي المستشفيات هناك ، وتم انهاء اجراءات وصوله تحت الإشراف الطبي بالمطار .

صرحت مصادر طبية بالمطار انه تبلغ لهم من السلطات بوصول الحاج ابراهيم شحاته عمر خليل مصاب في التدافع علي الطائرة المصرية القادمة من جدة رقم ٦٧٠ ، وتبين من الفحص انه مصاب بكدمات وجروح ، وقام فريق طبي بانهاء اجراءات وصوله بالمطار ونقله بسيارة اسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي حميات السويس لإجراء الفحوصات الطبية عليه والتاكد من سلامته .