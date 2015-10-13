مقتل 13 حوثيا وإصابة 27 فى غارات للتحالف العربى بمحافظة تعز

أفادت مصادر من المقاومة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل 13 وجرح 27 من الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح فى غارت شنها طيران التحالف العربى بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء .

وقالت المصادر ، إن الطيران قصف عدة مواقع للحوثيين وقوات صالح بمديرية الوازعية غرب تعز ومنزل عبد الوهاب المقرعى بالجند ويعتبر مركزاً لتجمعهم.

ولفتت المصادر إلى أن المقاومة صدت هجوما عنيفا للحوثيين وقوات صالح على حى جامع الدعوة ومنزل على صالح فى منطقة الجحملية، كما خاضت مواجهات عنيفة معهم فى مديرية الوازعية، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال المقاومة وجرح 18 آخرين.

وأوضحت أن المقاومة استولت على أسلحة ودوريتين عسكريتين للحوثيين فى منطقة الأحيوق بمديرية الوازعية.

وقالت المصادر "إن الحوثيين وقوات صالح زرعوا عشرات الألغام فى جميع المواقع والجسور على امتداد الطريق الواصل بين منطقة ذباب ومدينة المخا لاستهداف أى تقدم للمقاومة والجيش الوطنى وقوات التحالف".