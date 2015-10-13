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بعد استدعائها الاحتياط..إسرائيل ترفع التأهب بمستشفيات القدس للدرجة "ب"

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بعد استدعائها الاحتياط..إسرائيل ترفع التأهب بمستشفيات القدس للدرجة "ب" بعد استدعائها الاحتياط..إسرائيل ترفع التأهب بمستشفيات القدس للدرجة "ب"
رفعت وزارة الصحة الإسرائيلية حالة التأهب فى مستشفيات القدس للدرجة "ب"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل اليوم الثلاثاء.

وأصدر المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" منذ قليل، عقب انتهاء جلسته الطارئة سلسلة من الإجراءات العقابية المشددة ضد الفلسطينيين، ردا على موجة العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين فى محاولة لقمع الانتفاضة الجديدة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن من ضمن القرارات التى اتخذها الكبانيت، استدعاء جنود الاحتياط للعمل بجانب الشرطة من أجل توفير الحماية للإسرائيليين فى المدن الإسرائيلية، بجانب هدم منازل منفذى العمليات فورا.

وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر أيضا سحب الهويات من منفذى العمليات فى أراضى 48 ومن يقدم لهم المساعدة، وسحب الهويات من منفذى العمليات من سكان القدس وعائلاتهم.

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مصر 365