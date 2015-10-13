"الصحة" الفلسطينية: 30 شهيدا و1500 مصاب حتى الآن فى "الانتفاضة"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء فى الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة اندلاع "انتفاضة القدس" ارتفع منذ بداية شهر أكتوبر الجارى حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم لـ30 شهيدًا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية خلال بيان لها أن 19 شهيدا سقطوا فى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فيما استشهد 11 مواطناً فى قطاع غزة.

وأوضح بيان الصحة الفلسطينية أن العدد وصل لهذا الرقم بعدما استشهد الشاب معتز زواهرة (27 سنة) من مخيم "الدهيشة" فى بيت لحم مساء اليوم خلال المواجهات الدائرة على المدخل الشمالى للمدينة، جراء إصابته برصاصة اخترقت رئته.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين بالرصاص الحى والمطاطى والاعتداءات بالضرب والإصابات بالحروق نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية الشهر فى الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 1500 إصابة تقريبًا، منها 400 بالرصاص الحى، و700 بالرصاص المطاطي، فيما أصيب الآلاف بالاختناق نتيجة الغاز السام، وتسجيل 150 اعتداء بالضرب على المواطنين والأطفال من قِبَل جيش الاحتلال والمستوطنين.

كان 200 طفل قد أصيبوا، منهم 90 بالرصاص الحى و55 بالرصاص المطاطي، منذ بداية الشهر الجارى، فيما أصيبت 40 امرأة منهن 3 بالرصاص الحى و4 بالمطاط و13 اعتداء بالضرب، و20 اختناقا بالغاز السام.

وأصيب اليوم الثلاثاء، 21 فلسطينيا بالرصاص الحى والمطاطي، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، و5 بالرصاص الحى والمطاط فى بيت حانون، أحدها خطيرة، وإصابتان بالرصاص الحي و6 بالمطاطى برام الله، فيما أصيب 3 مواطنين بينهم طفل بالرصاص الحي، و6 بالمطاط، إضافة إلى إصابة مواطن طعنا بالسكين من قِبَل مستوطن فى "بيت أمر".

وأكدت وزارة الصحة أن بنوك الدم فى جميع المستشفيات الحكومية لديها ما يكفى من وحدات الدم المختلفة، مضيفة أنه فى حالة حدوث أى نقص فى وحدات الدم سيتم التواصل مع وسائل الإعلام لدعوة المواطنين للتبرع، وأماكنه.