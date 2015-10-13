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السيناتور جون ماكين: التدخل الروسى فى سوريا "نكسة مذلة" لأمريكا

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السيناتور جون ماكين: التدخل الروسى فى سوريا "نكسة مذلة" لأمريكا السيناتور جون ماكين: التدخل الروسى فى سوريا "نكسة مذلة" لأمريكا
وصف السيناتور الأمريكى، رئيس لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، جون ماكين، التدخل الروسى فى سوريا بـ"النكسة المذلة" للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماكين فى مقال نشره على موقع CNN الأمريكى إن التدخل الروسى فى سوريا، نيابة عن الرئيس السورى بشار الأسد، يحدث تطورا كارثيا فى الشرق الأوسط، فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وهو نكسة مذلة أخرى لأمريكا، مؤكداً أن البيت الأبيض لا يعرف كيف يتصرف من جديد.

وأضاف: "الولايات المتحدة فشلت فى منع روسيا من إرسال قواتها ووصولها للمجال الجوى السورى"، مشيراً إلى رضوخ الرئيس باراك أوباما لأول اجتماع رسمى قبل عامين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأوضح ماكين أن الرئيس بوتين فرض نفسه عن طريق القوة الجوية الروسية وتحالف مناهض للولايات المتحدة من قوات حزب الله والقوات الإيرانية والسورية البرية، وتمكن من الدخول للساحة السورية، داعيا الرئيس الروسى للتوقف لتجنب تفاقم أزمة اللاجئين ونمو تنظيم داعش.

وطالب السيناتور الأمريكى بحماية هذه المقاطعات السورية بقوات جوية أكبر من الجيش الأمريكى وقوات التحالف والقوات الأجنبية المحتملة على الأراضى السورية، داعيا لتدمير قدرة الأسد الجوية إذا استمر الأسد باستهداف المدنيين السوريين بقنابل البرميل، على حد ذعمه.

وطالب بزيادة الضغط على روسيا فى أماكن أخرى بتقديم أسلحة دفاعية ومساعدات أخرى للقوات الأوكرانية حتى يتمكنوا من مواجهة القوات الروسية، داعيا الإدارة الأمريكية لقيادة جهود الفصائل المعارضة لروسيا مع أوسع تحالف ممكن، فضلا عن الدول العربية السنية، التى سترى النصر الروسى فى سوريا بمثابة انتصار إيران.

وطالب ماكين الرئيس أوباما بالتعلم من الرئيس السابق جيمى كارتر، مؤكدا أن هذه هى الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة لإحداث تغيير فى سوريا وتفادى الكارثة الإستراتيجية.

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