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بالصور.. فلسطينيون يجتازون السياج الحدودى بغزة ويشتبكون مع قوات الاحتلال

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بالصور.. فلسطينيون يجتازون السياج الحدودى بغزة ويشتبكون مع قوات الاحتلال بالصور.. فلسطينيون يجتازون السياج الحدودى بغزة ويشتبكون مع قوات الاحتلال
ذكر تقرير إخبارى أن ما يتراوح ما بين 30 الى 50 من المحتجين الفلسطينيين اجتازوا اليوم الثلاثاء السياج الحدودى بطول وسط قطاع غزة ودخلوا اسرائيل .

اليوم السابع -10 -2015

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية فى موقعها الالكترونى ان الجنود الاسرائيليين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع .

اليوم السابع -10 -2015

كانت مجموعة من الفلسطينيين قد اجتازوا امس الاثنين السياج الحدود ى غير ان وحدات الجيش حاصرتهم واطلقت الغاز المسيل للدموع وتمكنت من اعادتهم الى القطاع، تأتى هذه التطورات على خلفية التوترات والمصادمات بين الفلسطينيين والاسرائيليين .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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