بالصور.. فلسطينيون يجتازون السياج الحدودى بغزة ويشتبكون مع قوات الاحتلال

ذكر تقرير إخبارى أن ما يتراوح ما بين 30 الى 50 من المحتجين الفلسطينيين اجتازوا اليوم الثلاثاء السياج الحدودى بطول وسط قطاع غزة ودخلوا اسرائيل .

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية فى موقعها الالكترونى ان الجنود الاسرائيليين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع .

كانت مجموعة من الفلسطينيين قد اجتازوا امس الاثنين السياج الحدود ى غير ان وحدات الجيش حاصرتهم واطلقت الغاز المسيل للدموع وتمكنت من اعادتهم الى القطاع، تأتى هذه التطورات على خلفية التوترات والمصادمات بين الفلسطينيين والاسرائيليين .



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