بالصور.. "داعش" يعلن إسقاط طائرة بدون طيار للجيش العراقى شمال تكريت

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى، عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة بدون طيار للجيش العراقى شمال مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين العراقية.

كان رئيس الوزراء العراقى "حيدر العبادى"، قد أعلن مساء أمس الاثنين، عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية عسكرية واسعة لطرد مسلحى تنظيم داعش من محافظة صلاح الدين، بعد استعادة الجيش العراقى مدعوم بغارات جوية أمريكية وميليشيات شيعية وسنية السيطرة على تكريت عاصمة المحافظة فى أبريل الماضى، لكن جهودهم توقفت منذ ذلك الحين.



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